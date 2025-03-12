Трамп заявив, що представники США їдуть до РФ і пригрозив Москві «руйнівними» санкціями за відмову від перемирʼя

Представники США прямо зараз прямують до Росії для обговорення 30-денного перемирʼя у війні. Про це сказав президент Дональд Трамп під час зустрічі з премʼєр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Білому домі, пише The Guardian . За зрив переговорів Трамп пригрозив РФ санкціями.

Деталі

Трамп заявив, що «у нас є люди, які саме зараз вирушають до Росії», додавши, що «тепер усе залежить від РФ».

Він наголосив, що «ми отримали певні позитивні сигнали щодо припинення вогню».

Водночас Трамп пригрозив Росії «руйнівними» санкціями, якщо мирні переговори проваляться. «Є речі, які можна робити, але які будуть неприємними у фінансовому сенсі», – сказав Трамп, якого цитує BBC.

Ці «фінансові проблеми» можуть виявитися «руйнівними» для Москви, вважає президент США. «Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру», – наголосив президент США.

Джерела Bloomberg вважають, що Путін може погодитися на можливі умови перемир’я, але з умовою припинення постачань зброї в Україну.

Контекст

Президент РФ Володимир Путін не має наміру йти на компроміси в мирних переговорах з Україною, вважають представники західних спецслужб. Така позиція Кремля ускладнює спроби президента США Дональда Трампа досягти реалістичного закінчення війни.

Серед завідомо неприйнятних умов Путіна – міжнародне визнання захопленої Москвою української території, зобов’язання України до нейтралітету та відмова від європейських миротворців. Представники спецслужб зазначають, що російський лідер готовий продовжувати бойові дії, якщо його цілі не будуть досягнуті.

Цього тижня спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з Путіним. За підсумками переговорів у Джидді Україна погодилась із пропозицією США про 30-денне перемир’я за умови взаємного погодження з Росією. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня експерти почнуть обговорювати деталі припинення вогню. Джерела Reuters у Кремлі вважають, що Путін, найімовірніше, не прийме пропозицію США.