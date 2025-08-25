Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, предусматривавший финансовую помощь и бесплатное медицинское обслуживание для безработных украинцев. Об этом пишет польское издание Interia Wydarzenia 25 августа. По словам вице-премьера, министра цифровизации Кшиштофа Гавковского, это вето также блокирует доступ к интернету Starlink, который Польша финансирует для Киева.
Подробности
- По словам президента, выплаты по программе «800 плюс» должны предоставляться только беженцам, которые трудоустроятся в Польше.
- «Через три с половиной года финансовая ситуация и общественно-политические настроения кардинально изменились. Мы должны обеспечить социальную справедливость. Поляки в своей стране должны быть, по крайней мере, на равных с нашими гостями из Украины. Поэтому я не подписал этот закон в текущем виде», – заявил Навроцкий.
- Он предложил альтернативный законопроект, который, в частности, предусматривает увеличение срока для получения польского гражданства с трех до 10 лет и ужесточение наказания за незаконное пересечение границы до пяти лет заключения.
- Государственный секретарь Павел Шефернакер отметил, что нормы поддержки граждан Украины действуют до конца сентября. Ветированный законопроект должен был продлить временную защиту для спасающихся от войны украинцев до 4 марта 2026 года.
- Также он уточнял условия получения выплат «800 плюс», позволяя предоставлять их детям, которые по окончании средней школы до 18 лет продолжают обучение в вузах или на профессиональных курсах.
- Вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что вето президента имеет серьезные последствия для технологической поддержки Украины. В частности, оно прекращает финансирование доступа к интернету Starlink, который Польша обеспечивает для Киева в условиях войны.
- В своем сообщении на платформе X Гавковский подчеркнул: «Это конец интернета Starlink, который Польша поставляет воюющей Украине. Это тоже конец поддержки для хранения данных украинской администрации в безопасном месте».
- По его словам, неподписание закона напрямую повлияет на технологическую помощь, которую Польша оказывает Украине, в частности, на обеспечение связи и безопасного хранения административных данных.
Контекст
По состоянию на конец февраля 2025 года более 4,3 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. Это на 100 000 человек больше по сравнению с предыдущим годом. В частности, 992 000 украинцев имеют этот статус в Польше.
Механизм временной защиты позволяет украинским беженцам легально находиться в странах ЕС, участвующих в программе, и получать доступ к трудоустройству, образованию, медицинским услугам, социальной помощи и жилью.
13 июня Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года.
Система Starlink стала критически важной для Украины, особенно в регионах, где война уничтожила инфраструктуру связи. Она обеспечивает полное покрытие страны спутниковым интернетом, поддерживая как военные операции, так и гражданские нужды.
По состоянию на март 2025 года в Украине функционирует 47 000 терминалов Starlink, приобретенных при поддержке международных партнеров, сообщила пресс-служба Минцифры в ответ на запрос Forbes Ukraine. Это количество не включает терминалы, которые украинцы покупали самостоятельно.
В 2022–2024 годах Польша вложила около 323 млн злотых (более $86 млн) в закупку терминалов Starlink для Украины, чтобы обеспечить связь на фронте и в гражданском секторе. В 2025 году новые закупки не запланированы, но на оплату абонентских услуг будет израсходовано 77 млн злотых (приблизительно $20 млн).
