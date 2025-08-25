Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект, предусматривавший финансовую помощь и бесплатное медицинское обслуживание для безработных украинцев. Об этом пишет польское издание Interia Wydarzenia 25 августа. По словам вице-премьера, министра цифровизации Кшиштофа Гавковского, это вето также блокирует доступ к интернету Starlink, который Польша финансирует для Киева.

Подробности

должны предоставляться только беженцам, которые трудоустроятся в Польше. «Через три с половиной года финансовая ситуация и общественно-политические настроения кардинально изменились. Мы должны обеспечить социальную справедливость. Поляки в своей стране должны быть, по крайней мере, на равных с нашими гостями из Украины. Поэтому я не подписал этот закон в текущем виде», – заявил Навроцкий.

Он предложил альтернативный законопроект, который, в частности, предусматривает увеличение срока для получения польского гражданства с трех до 10 лет и ужесточение наказания за незаконное пересечение границы до пяти лет заключения.

Государственный секретарь Павел Шефернакер отметил, что нормы поддержки граждан Украины действуют до конца сентября. Ветированный законопроект должен был продлить временную защиту для спасающихся от войны украинцев до 4 марта 2026 года.

Также он уточнял условия получения выплат «800 плюс», позволяя предоставлять их детям, которые по окончании средней школы до 18 лет продолжают обучение в вузах или на профессиональных курсах.

Вице-премьер-министр, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что вето президента имеет серьезные последствия для технологической поддержки Украины. В частности, оно прекращает финансирование доступа к интернету Starlink, который Польша обеспечивает для Киева в условиях войны.

В своем сообщении на платформе X Гавковский подчеркнул: «Это конец интернета Starlink, который Польша поставляет воюющей Украине. Это тоже конец поддержки для хранения данных украинской администрации в безопасном месте».

По его словам, неподписание закона напрямую повлияет на технологическую помощь, которую Польша оказывает Украине, в частности, на обеспечение связи и безопасного хранения административных данных.

Контекст

По состоянию на конец февраля 2025 года более 4,3 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. Это на 100 000 человек больше по сравнению с предыдущим годом. В частности, 992 000 украинцев имеют этот статус в Польше.

Механизм временной защиты позволяет украинским беженцам легально находиться в странах ЕС, участвующих в программе, и получать доступ к трудоустройству, образованию, медицинским услугам, социальной помощи и жилью.

13 июня Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года.

Система Starlink стала критически важной для Украины, особенно в регионах, где война уничтожила инфраструктуру связи. Она обеспечивает полное покрытие страны спутниковым интернетом, поддерживая как военные операции, так и гражданские нужды.

По состоянию на март 2025 года в Украине функционирует 47 000 терминалов Starlink, приобретенных при поддержке международных партнеров, сообщила пресс-служба Минцифры в ответ на запрос Forbes Ukraine. Это количество не включает терминалы, которые украинцы покупали самостоятельно.

В 2022–2024 годах Польша вложила около 323 млн злотых (более $86 млн) в закупку терминалов Starlink для Украины, чтобы обеспечить связь на фронте и в гражданском секторе. В 2025 году новые закупки не запланированы, но на оплату абонентских услуг будет израсходовано 77 млн ​​злотых (приблизительно $20 млн).