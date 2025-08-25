Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який передбачав фінансову допомогу та безкоштовне медичне обслуговування для безробітних українців. Про це пише польське видання Interia Wydarzenia 25 серпня. За словами віцепрем’єр-міністра, міністра цифровізації Кшиштофа Гавковського, це вето також блокує доступ до інтернету Starlink, який Польща фінансує для Києва.

За словами президента, виплати за програмою «800 плюс» мають надаватися лише біженцям, які працевлаштуються в Польщі.

«Через три з половиною роки фінансова ситуація та суспільно-політичні настрої кардинально змінилися. Ми мусимо забезпечити соціальну справедливість. Поляки у своїй країні мають бути принаймні на рівних із нашими гостями з України. Тому я не підписав цей закон у поточному вигляді», – заявив Навроцький.

Він запропонував альтернативний законопроєкт, який, зокрема, передбачає збільшення терміну для отримання польського громадянства з трьох до 10 років та посилення покарання за незаконний перетин кордону до п’яти років ув’язнення.

Державний секретар Павел Шефернакер зазначив, що чинні норми щодо підтримки громадян України діють до кінця вересня. Ветований законопроєкт мав продовжити тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни, до 4 березня 2026 року.

Також він уточнював умови отримання виплат «800 плюс», дозволяючи надавати їх дітям, які після закінчення середньої школи до 18 років продовжують навчання у вишах або на професійних курсах.

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що вето президента має серйозні наслідки для технологічної підтримки України. Зокрема, воно припиняє фінансування доступу до інтернету Starlink, який Польща забезпечує для Києва в умовах війни.

У своєму дописі на платформі X Гавковський наголосив: «Це кінець інтернету Starlink, який Польща постачає Україні, що воює. Це також кінець підтримки для зберігання даних української адміністрації в безпечному місці».

За його словами, непідписання закону безпосередньо вплине на технологічну допомогу, яку Польща надає Україні, зокрема на забезпечення зв’язку та безпечного зберігання адміністративних даних.

Контекст

Станом на кінець лютого 2025 року більш ніж 4,3 млн українців, які покинули країну через повномасштабну війну, розв’язану Росією, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Це на 100 000 осіб більше порівняно з попереднім роком. Зокрема, 992 000 українців мають цей статус у Польщі.

Механізм тимчасового захисту дозволяє українським біженцям легально перебувати в країнах ЄС, які беруть участь у програмі, та отримувати доступ до працевлаштування, освіти, медичних послуг, соціальної допомоги та житла.

13 червня Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року.

Система Starlink стала критично важливою для України, особливо в регіонах, де війна знищила інфраструктуру зв’язку. Вона забезпечує повне покриття країни супутниковим інтернетом, підтримуючи як військові операції, так і цивільні потреби.

Станом на березень 2025 року в Україні функціонує 47 000 терміналів Starlink, придбаних за підтримки міжнародних партнерів, повідомила пресслужба Мінцифри у відповідь на запит Forbes Ukraine. Ця кількість не включає термінали, які українці купували самостійно.

У 2022–2024 роках Польща вклала близько 323 млн злотих (понад $86 млн) у закупівлю терміналів Starlink для України, щоб забезпечити зв’язок на фронті та в цивільному секторі. У 2025 році нові закупівлі не заплановані, але на оплату абонентських послуг буде витрачено 77 млн злотих (приблизно $20 млн).