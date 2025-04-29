В Польше посчитали расходы на Starlink для Украины

Польша инвестировала почти 323 млн злотых (более $86 млн) в 2022–2024 годах в спутниковые терминалы Starlink для Украины, чтобы обеспечить связь на фронте и в гражданской жизни. В 2025-м новые закупки не планируются, но расходы на абонплату составят 77 млн ​​злотых (около $20 млн), пишет издание Polska Zbrojna .

Подробности

Денежные средства на терминалы Starlink и их абонплату выделены из Фонда помощи Украине, созданного Польшей после начала полномасштабного вторжения РФ.

С тех пор Украина получила 24 500 терминалов, еще 5100 предоставили другие польские организации. Польское правительство оплачивает абонплату за все устройства – 528,9 злотых ($140,6) в месяц за стандартный тариф и 1383,7 злотых ($367,9) за специальный. По данным Министерства цифровизации Польши, оплачиваются только активированные терминалы.

Из 5000 устройств, закупленных в конце 2024 года, к марту 2025-го Украина получила 1584 единицы. Остальные хранятся в Институте связи в Польше, а их прием и транспортировку организует украинская сторона.

Контекст

Starlink стал незаменим для Украины, особенно на территориях, где война разрушила связь. Система обеспечивает полное покрытие страны спутниковым интернетом, поддерживая как военные, так и гражданские нужды.

На март 2025-го в Украине работает 47 000 терминалов Starlink, приобретенных благодаря поддержке международных партнеров, говорится в ответе пресс-службы Минцифры на запрос Forbes Ukraine. В эту цифру не входят терминалы, приобретенные украинцами самостоятельно.

В то же время зависимость от Starlink вызывает беспокойство из-за политических рисков, связанных с позицией Маска и потенциальными изменениями в политике США. Поиск альтернативных систем, таких как Eutelsat, является частью стратегии Украины для обеспечения независимости связи в условиях войны.