Европейский Союз продлил временную защиту для украинских беженцев, покинувших страну из-за войны, развязанной Россией, до 4 марта 2027 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС от 13 июня.

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«Совет ЕС сегодня единогласно поддержал предложение о продлении временной защиты для более 4 млн украинцев, спасающихся от российской агрессии, до 4 марта 2027 года», – сообщил Совет ЕС.

Министр внутренних дел председательствующей в ЕС Польши Томаш Семоняк, комментируя решение, отметил: «Пока Россия продолжает терроризировать украинцев неизбирательными авиаударами, ЕС демонстрирует солидарность с украинским народом. Мы будем и дальше предоставлять защиту миллионам беженцев еще один год».

По словам Семоняка, польское председательство также приступило к обсуждению стратегии постепенного прекращения временной защиты после установления справедливого мира. «В ближайшее время мы будем работать над общими решениями для ЕС, в частности, о возвращении беженцев в Украину», – добавил он.

Контекст

С марта 2022 года ЕС предоставил убежище для более чем 4 млн украинских беженцев в соответствии с Директивой о временной защите. Эта защита будет действовать до 4 марта 2026 года, а теперь она продлена до 4 марта 2027 года.

Система временной защиты облегчает нагрузку на национальные системы предоставления убежища, поскольку беженцам не нужно индивидуально подавать заявления на убежище. «Продление до 2027 года является четким сигналом для перемещенных украинцев, что им не придется обращаться за индивидуальным убежищем», – объяснили в Совете ЕС.

Условия временной защиты, включая категории лиц и их права, остаются неизменными по сравнению с решением от марта 2022 года.