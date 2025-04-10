У ЄС нарахували 4,3 млн українських біженців – на 100 000 більше, ніж рік тому

Станом на 28 лютого 2025 року понад 4,3 млн українців, які залишили країну через повномасштабну війну, розв’язану Росією, отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Про це йдеться у повідомленні Євростату від 10 квітня. У 2024 році кількість громадян, які покинули Україну через повномасштабну війну з Росією становила близько 4,2 млн .

Деталі

За останній місяць число таких осіб зросло на 21 000, що становить приріст на 0,5%. Найбільше зростання кількості біженців із тимчасовим захистом зафіксовано в Німеччині (додатково 7 550 осіб, або +0,6%), Чехії (2 765 осіб, +0,7%) та Іспанії (1 885 осіб, +0,8%).

Натомість у деяких країнах спостерігалося зменшення: в Австрії чисельність скоротилася на 430 осіб (-0,5%), а у Франції – на 410 осіб (-0,7%).

Загалом найбільша кількість українців із тимчасовим захистом станом на кінець січня 2025 року проживала в Німеччині (1,17 млн осіб, що становить 27,3% від загальної кількості в ЄС), Польщі (994 700, 23,1%) та Чехії (397 750, 9,2%).

Якщо враховувати співвідношення кількості осіб із тимчасовим захистом до чисельності населення країн ЄС, то найвищі показники зафіксовано в Чехії (36,5 на тисячу осіб), Польщі (27,2) та Латвії (26,2). Середній показник по ЄС становить 9,6 на тисячу осіб.

Українці становлять понад 98,4% від загальної кількості осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Із них дорослі жінки складають 44,7%, діти – 31,8%, а дорослі чоловіки – 23,4%.

Зазначається, що частка чоловіків серед українських біженців поступово зростає. Якщо навесні 2023 року вона становила 18,8%, то наприкінці 2023 року зросла до 20,7%. На кінець жовтня 2024 року цей показник досяг 22,7%, а на початок 2025 року – 23,2%.

Інфографіка: Євростат

Контекст

До початку повномасштабного вторгнення Росією населення України налічувало 42 млн осіб, включно з жителями тимчасово окупованого Криму. За інформацією урядової Стратегії демографічного розвитку, станом на липень 2024 року чисельність населення скоротилася до 35,8 млн, з яких 31,1 млн проживали на підконтрольних Києву територіях. Уряд передбачає подальше зменшення населення: до 2041 року в Україні може залишитися 28,9 млн осіб, а до 2051 року – лише 25,2 млн.

За даними Міністерства закордонних справ, близько 7,7 млн українців перебувають за кордоном, переважно через вимушену еміграцію, спричинену війною. Із них 5,3 млн (69%) оселилися в країнах Європейського Союзу, приблизно 880 000 – у США, 408 000 – у Канаді, а ще близько 200 000 – у Великій Британії.