Рекордная прибыль и рекордный налог. ПриватБанк отчитался за 2024 год

Чистая прибыль ПриватБанка по результатам 2024 года превысила 40 млрд грн, говорится в сообщении пресс-службы банка 11 февраля. Это абсолютный рекорд, который удалось получить благодаря процентным и комиссионным доходам, отметили в ПриватБанке.
Ключевые факты
- Прибыль госбанка до налогообложения достигла 81 млрд грн. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом.
- Налог на прибыль, уплаченный в бюджет страны, составляет 40,9 млрд грн. Это тоже рекордный показатель, уточнила Forbes Ukraine пресс-служба ПриватБанка.
- С начала 2024 года чистый кредитный портфель банка увеличился на 20,7 млрд грн, превысив 112 млрд грн. Средства на счетах клиентов за год увеличились более чем на 10%.
- Операционные расходы по итогам 2024 года выросли на 8% по сравнению с 2023-м, что ниже годовой инфляции, отмечается в сообщении.
- Основой финансового результата ПриватБанк назвал чистые процентные и комиссионные доходы, стабильность которых подтверждает «эффективность бизнес-модели банка».
- На благотворительность ПриватБанк с начала года перечислил 247,22 млн грн, которые были направлены на помощь госпиталям и медучреждениям, укрепление обороноспособности страны, социальные проекты и помощь работникам.
Контекст
По результатам 2023 года ПриватБанк увеличил чистую прибыль на 24,75%, до 37,8 млрд грн. В то же время прибыль до налогообложения достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022 года.
В 2023-м банк увеличил чистый портфель розничных кредитов на 39%, до более 60 млрд грн, и чистый портфель кредитов для бизнеса – на 23%, до более 30 млрд грн.
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