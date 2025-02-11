Рекордная прибыль и рекордный налог. ПриватБанк отчитался за 2024 год

Чистая прибыль ПриватБанка по результатам 2024 года превысила 40 млрд грн, говорится в сообщении пресс-службы банка 11 февраля. Это абсолютный рекорд, который удалось получить благодаря процентным и комиссионным доходам, отметили в ПриватБанке.

Ключевые факты

Прибыль госбанка до налогообложения достигла 81 млрд грн. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом.

Налог на прибыль, уплаченный в бюджет страны, составляет 40,9 млрд грн. Это тоже рекордный показатель, уточнила Forbes Ukraine пресс-служба ПриватБанка.

С начала 2024 года чистый кредитный портфель банка увеличился на 20,7 млрд грн, превысив 112 млрд грн. Средства на счетах клиентов за год увеличились более чем на 10%.

Операционные расходы по итогам 2024 года выросли на 8% по сравнению с 2023-м, что ниже годовой инфляции, отмечается в сообщении.

Основой финансового результата ПриватБанк назвал чистые процентные и комиссионные доходы, стабильность которых подтверждает «эффективность бизнес-модели банка».

На благотворительность ПриватБанк с начала года перечислил 247,22 млн грн, которые были направлены на помощь госпиталям и медучреждениям, укрепление обороноспособности страны, социальные проекты и помощь работникам.

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Контекст

По результатам 2023 года ПриватБанк увеличил чистую прибыль на 24,75%, до 37,8 млрд грн. В то же время прибыль до налогообложения достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022 года.

В 2023-м банк увеличил чистый портфель розничных кредитов на 39%, до более 60 млрд грн, и чистый портфель кредитов для бизнеса – на 23%, до более 30 млрд грн.

7 октября 2024 года наблюдательный совет ПриватБанка объявил об избрании Микаэля Беркнерта на должность главы правления банка. 16 января 2025-го его кандидатуру согласовал НБУ.

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