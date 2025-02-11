Рекордний прибуток і рекордний податок. ПриватБанк прозвітував за 2024 рік

Чистий прибуток ПриватБанку за результатами 2024 року перевищив 40 млрд грн, йдеться у повідомленні пресслужби банку 11 лютого. Це абсолютний рекорд, який вдалося отримати завдяки процентним і комісійним доходам, зазначили в ПриватБанку.

Ключові факти

Прибуток держбанку до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023 роком.

Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн. Це також рекордний показник, уточнила Forbes Ukraine пресслужба ПриватБанку.

З початку 2024 року чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,7 млрд грн, перевищивши 112 млрд грн. Кошти на рахунках клієнтів за рік збільшились більш ніж на 10%.

Операційні витрати за підсумками 2024 року зросли на 8% порівняно з 2023-м, що є нижче річної інфляції, зазначається у повідомленні.

Основою фінансового результату ПриватБанк назвав чисті процентні та комісійні доходи, стабільність яких підтверджує «ефективність бізнес-моделі банку».

На благодійність ПриватБанк з початку року перерахував 247,22 млн грн, які були спрямовані на допомогу шпиталям і медзакладам, зміцнення обороноздатності країни, соціальні проєкти та допомогу працівникам.

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Контекст

За результатами 2023 року ПриватБанк збільшив чистий прибуток на 24,75%, до 37,8 млрд грн. Водночас прибуток до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує результат 2022 року.

У 2023-му банк збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39%, до понад 60 млрд грн, і чистий портфель кредитів для бізнесу – на 23%, до понад 30 млрд грн.

7 жовтня 2024 року наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. 16 січня 2025-го його кандидатуру погодив НБУ.

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