Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Рекордний прибуток і рекордний податок. ПриватБанк прозвітував за 2024 рік

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Чистий прибуток ПриватБанку за результатами 2024 року перевищив 40 млрд грн, йдеться у повідомленні пресслужби банку 11 лютого. Це абсолютний рекорд, який вдалося отримати завдяки процентним і комісійним доходам, зазначили в ПриватБанку.

Ключові факти

  • Прибуток держбанку до оподаткування досяг 81 млрд грн. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023 роком. 
  • Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн. Це також рекордний показник, уточнила Forbes Ukraine пресслужба ПриватБанку.
  • З початку 2024 року чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,7 млрд грн, перевищивши 112 млрд грн. Кошти на рахунках клієнтів за рік збільшились більш ніж на 10%.
  • Операційні витрати за підсумками 2024 року зросли на 8% порівняно з 2023-м, що є нижче річної інфляції, зазначається у повідомленні.
  • Основою фінансового результату ПриватБанк назвав чисті процентні та комісійні доходи, стабільність яких підтверджує «ефективність бізнес-моделі банку». 
  • На благодійність ПриватБанк з початку року перерахував 247,22 млн грн, які були спрямовані на допомогу шпиталям і медзакладам, зміцнення обороноздатності країни, соціальні проєкти та допомогу працівникам.
Рекордний прибуток і рекордний податок. ПриватБанк прозвітував за 2024 рік /Фото 1
Рекордний прибуток і рекордний податок. ПриватБанк прозвітував за 2024 рік /Фото 2
Рекордний прибуток і рекордний податок. ПриватБанк прозвітував за 2024 рік /Фото 3
Рекордний прибуток і рекордний податок. ПриватБанк прозвітував за 2024 рік /Фото 4
Рекордний прибуток і рекордний податок. ПриватБанк прозвітував за 2024 рік /Фото 5
Рекордний прибуток і рекордний податок. ПриватБанк прозвітував за 2024 рік /Фото 6
Рекордний прибуток і рекордний податок. ПриватБанк прозвітував за 2024 рік /Фото 7
Попередній слайд
Наступний слайд

Контекст

За результатами 2023 року ПриватБанк збільшив чистий прибуток на 24,75%, до 37,8 млрд грн. Водночас прибуток до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує результат 2022 року.

У 2023-му банк збільшив чистий портфель роздрібних кредитів на 39%, до понад 60 млрд грн, і чистий портфель кредитів для бізнесу – на 23%, до понад 30 млрд грн.

7 жовтня 2024 року наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. 16 січня 2025-го його кандидатуру погодив НБУ.

Австрієць Герхард Бьош, який керував ПриватБанком три роки, залишив пост 1 листопада 2024-го. Чому шляхи супердосвідченого менеджера та найбільшого банку України врешті розійшлися, читайте тут.

Шведський банкір Мікаель Бьоркнерт з 20 січня 2025 року офіційно розпочав виконання обовʼязків на посаді голови правління ПриватБанку.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні