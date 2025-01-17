Новий голова правління ПриватБанку береться до виконання обов'язків

Шведський банкір Мікаель Бьоркнерт з 20 січня 2025 року офіційно розпочне виконання обов'язків на посаді голови правління державного ПриватБанку. Про це повідомила пресслужба банку 17 січня.

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Бьоркнерт, який має понад 25 років досвіду роботи у фінсекторі та на лідерських позиціях, планує зосередитися на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, посиленні цифрових ініціатив, підвищенні операційної ефективності та забезпеченні стійкого розвитку банку, йдеться у повідомленні.

«Для мене це честь і велика відповідальність очолити найбільший банк України сьогодні. Оскільки він є одним зі стовпів фінансової стабільності для вкладників і українського бізнесу, я розумію, наскільки важливим є його подальший розвиток, підтримка клієнтів та впровадження інновацій», – зазначив голова правління «ПриватБанку».

Мікаель Бьоркнерт. Фото: ПриватБанк

Контекст

Мікаель Бьоркнерт раніше обіймав посаду керівника напряму банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації. У Swedbank пан Бьоркнерт впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу.

Перед тим, як приєднатися до Приватбанку, обіймав посаду голови GetSwish і Bankgirot (Швеція), а також члена правління Nasdaq (Nordic). Окрім того, він керував службою глобальних транзакцій у SEB Bank (глобально та у Швеції).

7 жовтня 2024 року наглядова рада ПриватБанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. 16 січня 2025 року його кандидатуру погодив НБУ.

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