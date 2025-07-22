Администрация США активизирует поиск новых партнеров для разработки системы противоракетной обороны «Золотой купол» из-за напряженных отношений с Илоном Маском. Об этом 22 июля пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Пентагон обратился к проекту Kuiper компании Amazon, возглавляемой Джеффом Безосом, для поставки спутниковых услуг. Kuiper, запустивший только 78 из запланированных 3000 спутников на низкой околоземной орбите, рассматривается как альтернатива SpaceX Маска, чьи сети Starlink и Starshield играют ключевую роль в военных коммуникациях США.

Этот стратегический шаг уменьшает зависимость от SpaceX, которая остается лидером в тендере на ключевые контракты «Золотого купола», но ее доля в проекте стоимостью $175 млрд может сократиться. Еще до публичного конфликта между Маском и президентом Трампом 5 июня Пентагон и Белый дом начали искать альтернативы, опасаясь излишней зависимости от одного партнера.

Кроме Kuiper, к проекту привлекают традиционных оборонных гигантов, таких как Northrop Grumman, Lockheed Martin и L3Harris, разрабатывающих технологии для отслеживания и перехвата ракет. Более новые компании, как Palantir и Anduril, также рассматривались как потенциальные участники, но ссора Маска с Трампом изменила конкурентный ландшафт.

Срочность проекта усиливается директивой министра обороны Пита Хегсета, требующей от генерала Космических сил Майкла Гетлайна сформировать команду за 30 дней, разработать первоначальный дизайн системы за 60 дней и представить полный план реализации за 120 дней.

Включение коммерческих платформ, таких как Kuiper, вызывает беспокойство относительно безопасности, ведь их спутники нуждаются в защите от кибератак и электронных помех. Запуск «Золотого купола» может повлиять на глобальную безопасность, стимулируя противников к разработке новых наступательных средств или ускорению милитаризации космоса.

Контекст

В мае президент США Дональд Трамп утвердил проект противоракетной обороны «Золотой купол» стоимостью $175 млрд, назначив генерала Космических сил Майкла Гетлайна руководителем программы. Она направлена на противодействие угрозам Китая и России.

Запущенная в январе инициатива предусматривает развертывание сети из сотен спутников для обнаружения, отслеживания и потенциального перехвата ракет. По словам Трампа, «Золотой купол» станет краеугольным камнем его военной стратегии для защиты США. Канада выразила заинтересованность в присоединении к проекту, и офис премьер-министра Марка Карни подтвердил переговоры по усилению NORAD и относительно участия в программе через новое безопасно-экономическое партнерство с США.

Трамп заявил, что система будет готова к январю 2029 года, однако эксперты выражают сомнения в реалистичности сроков и бюджета. По оценкам Конгрессионного бюджетного офиса, расходы на проект могут составить $831 млрд в течение 20 лет.