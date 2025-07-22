Адміністрація США активізує пошук нових партнерів для розробки системи протиракетної оборони «Золотий купол» через напружені відносини з Ілоном Маском. Про це 22 липня пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Пентагон звернувся до проєкту Kuiper компанії Amazon, яку очолює Джефф Безос, для постачання супутникових послуг. Kuiper, що наразі запустив лише 78 із запланованих 3000 супутників на низькій навколоземній орбіті, розглядається як альтернатива SpaceX Маска, чиї мережі Starlink і Starshield відіграють ключову роль у військових комунікаціях США.

Цей стратегічний крок зменшує залежність від SpaceX, яка залишається лідером у тендері на ключові контракти «Золотого купола», але її частка в проєкті вартістю $175 млрд може скоротитися. Ще до публічного конфлікту між Маском і президентом Трампом 5 червня Пентагон і Білий дім почали шукати альтернативи, побоюючись надмірної залежності від одного партнера.

Окрім Kuiper, до проєкту залучають традиційних оборонних гігантів, таких як Northrop Grumman, Lockheed Martin і L3Harris, які розробляють технології для відстеження та перехоплення ракет. Новіші компанії, як-от Palantir і Anduril, також розглядалися як потенційні учасники, але сварка Маска з Трампом змінила конкурентний ландшафт.

Терміновість проєкту посилюється директивою міністра оборони Піта Хегсета, яка вимагає від генерала Космічних сил Майкла Гетлайна сформувати команду за 30 днів, розробити початковий дизайн системи за 60 днів і представити повний план реалізації за 120 днів.

Включення комерційних платформ, таких як Kuiper, викликає занепокоєння щодо безпеки, адже їхні супутники потребують захисту від кібератак і електронних перешкод. Запуск «Золотого купола» може вплинути на глобальну безпеку, стимулюючи противників до розробки нових наступальних засобів або прискорення мілітаризації космосу.

Контекст

У травні президент США Дональд Трамп затвердив проєкт протиракетної оборони «Золотий купол» вартістю $175 млрд, призначивши генерала Космічних сил Майкла Гетлайна керівником програми. Вона спрямована на протидію загрозам від Китаю та Росії.

Запущена в січні ініціатива передбачає розгортання мережі із сотень супутників для виявлення, відстеження та потенційного перехоплення ракет. За словами Трампа, «Золотий купол» стане наріжним каменем його військової стратегії для захисту США. Канада висловила зацікавленість у приєднанні до проєкту, і офіс прем’єр-міністра Марка Карні підтвердив переговори щодо посилення NORAD та участі в програмі через нове безпеково-економічне партнерство із США.

Трамп заявив, що система буде готова до січня 2029 року, однак експерти висловлюють сумніви щодо реалістичності строків і бюджету. За оцінками Конгресійного бюджетного офісу, витрати на проєкт можуть сягнути $831 млрд протягом 20 років.