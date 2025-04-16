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Против Google подали антимонопольный иск в Великобритании на $6,6 млрд

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании поступил коллективный иск против Google. Истцы требуют более 5 млрд фунтов стерлингов ($6,6 млрд) в качестве компенсации за ущерб, который, по их мнению, был причинен злоупотреблением доминирующей позицией на рынке онлайн-поиска с целью повышения цен на рекламу, пишет CNBC

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Подробности

  • Иск подала антимонопольный эксперт Ор Брук от имени тысяч компаний, рекламировавшихся через Google с 2011 года. Она утверждает, что Google завышает цены на рекламу, используя свою монополию.
  • В частности, по ее словам, компания заключает соглашения с производителями смартфонов, чтобы Google Search и Chrome были установлены на Android, платит Apple за статус поисковика по умолчанию в Safari, а инструмент Google Search Ads 360 помогает продвигать собственную рекламу, ограничивая конкурентов.
  • Google называет иск спекулятивным и планирует защищаться. «Люди выбирают Google за удобство, а не из-за отсутствия альтернатив», – заявили CNBC в компании.
  • В 2020 году Google контролировал 90% рынка поисковой рекламы в Великобритании, по данным британского регулятора (CMA).

Контекст

Этот иск – часть глобального давления на техногигантов. Google уже оспаривает штраф ЕС в €4,3 млрд за злоупотребление доминированием Android.

В США Meta хотят заставить продать Instagram и WhatsApp. В Великобритании расследуют дела против Amazon и Microsoft за доминирование в облачных технологиях, а против Microsoft подан иск на 1 млрд фунтов стерлингов за завышение цен.

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