Google уволил сотни сотрудников подразделения Android и Pixel – The Information

Американский техногигант Google 10 апреля уволил сотни сотрудников подразделения, занимающегося разработкой программного обеспечения Android, смартфонов Pixel и браузера Chrome. Об этом пишет издание The Information 11 апреля.
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- Сокращения произошли после того, как в январе Google предложил добровольные увольнения сотрудникам этого подразделения.
- Сокращения были в основном направлены на повышение операционной эффективности, сказал представитель Google.
- «После объединения команд в прошлом году мы сосредоточились на повышении гибкости и эффективности работы. Это включало как добровольную программу выхода, так и сокращение штата», – говорится в комментарии компании.
Контекст
Увольнения происходят после того, как в феврале Bloomberg сообщил, что Google сократил должности в своем облачном подразделении, хотя и в ограниченном количестве.
За последние два года Google сократил свой глобальный штат примерно на 12 000 человек, причем увольнения были направлены на управленческие позиции с целью повышения эффективности. Эти сокращения также соответствовали аналогичным тенденциям в других крупных технологических компаниях, таких как Meta и Microsoft.
Кроме того, в последнее время Google и другие техногиганты направляют больше ресурсов и инвестиций в развитие искусственного интеллекта.
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