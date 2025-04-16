Проти Google подали антимонопольний позов у Великій Британії на $6,6 млрд

До Апеляційного суду з питань конкуренції Великої Британії надійшов колективний позов проти Google. Позивачі вимагають понад 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,6 млрд) як компенсацію за збитки, які, на їхню думку, були спричинені зловживанням домінуючою позицією на ринку онлайн-пошуку з метою підвищення цін на рекламу, пише CNBC .

Деталі

Позов подала антимонопольна експертка Ор Брук від імені тисяч компаній, що рекламувалися через Google з 2011 року. Вона стверджує, що Google завищує ціни на рекламу, використовуючи свою монополію.

Зокрема, за її словами, компанія укладає угоди з виробниками смартфонів, щоб Google Search і Chrome були встановлені на Android, платить Apple за статус пошуковика за замовчуванням у Safari, а інструмент Google Search Ads 360 допомагає просувати власну рекламу, обмежуючи конкурентів.

Google називає позов спекулятивним і планує захищатися. «Люди обирають Google за зручність, а не через відсутність альтернатив», – заявили CNBC в компанії.

У 2020 році Google контролював 90% ринку пошукової реклами у Великій Британії, за даними британського регулятора (CMA).

Контекст

Цей позов – частина глобального тиску на техногігантів. Google уже оскаржує штраф ЄС у €4,3 млрд за зловживання домінуванням Android.

У США Meta хочуть змусити продати Instagram і WhatsApp. У Великій Британії розслідують справи проти Amazon і Microsoft за домінування у хмарних технологіях, а проти Microsoft подано позов на 1 млрд фунтів стерлінгів за завищення цін.