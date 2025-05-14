Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов Boeing во время визита Трампа в Катар

Qatar Airways заключила соглашение на закупку 160 самолетов у Boeing во время визита президента США Дональда Трампа в Катар 14 мая, пишет Reuters . Трамп заявил, что сумма сделки составляет $200 млрд.

Подробности

Подписали соглашение генеральный директор Boeing Келли Ортберг и гендиректор Qatar Airways Бадр Мохаммед Аль-Мир в присутствии Трампа и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани.

Соглашение на 160 самолетов стоимостью $200 млрд является «самым большим заказом самолетов в истории Boeing», отметил Трамп, ссылаясь на слова Ортберга.

Подробностей о моделях самолетов нет. Также неизвестно, является ли заказ твердым (с депозитом и контрактными обязательствами) или опционным.

По актуальным ценам Boeing, самый дорогой самолет 777X стоит около $437,5 млн. Даже без учета скидок, которые авиакомпании обычно получают за крупные заказы, 160 таких самолетов оцениваются примерно в $70 млрд, отметило агентство.

Boeing и Qatar Airways не предоставили оперативные комментарии или уточнения относительно соглашения.

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Контекст

Соглашение стало частью турне Трампа по странам Персидского залива.

На прошлой неделе Китай снял запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing после прорыва в торговых переговорах с США, в результате которых пошлины с обеих сторон были временно снижены.

По прогнозам, именно Китай будет обеспечивать 20% мирового спроса на самолеты в течение следующих двух десятилетий. В 2018 году почти четверть продукции Boeing оказалась там. Но американский авиапроизводитель в последние годы не объявлял о крупных заказах в Китае из-за торговой напряженности и проблем компании.