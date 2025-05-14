Qatar Airways уклала угоду на закупівлю 160 літаків Boeing під час візиту Трампа в Катар

Qatar Airways уклала угоду на закупівлю 160 літаків у Boeing під час візиту президента США Дональда Трампа до Катару 14 травня, пише Reuters . Трамп заявив, що сума угоди становить $200 млрд.

Деталі

Підписали угоду генеральна директорка Boeing Келлі Ортберг і гендиректор Qatar Airways Бадр Мохаммед Аль-Мір у присутності Трампа і еміру Катару шейха Таміма бін Хамада Аль-Тані.

Угода на 160 літаків вартістю $200 млрд є «найбільшим замовленням літаків в історії Boeing», зазначив Трамп, посилаючись на слова Ортберг.

Подробиць про моделі літаків немає. Також невідомо, чи є замовлення твердим (із депозитом і контрактними зобов’язаннями) чи опціонним.

За актуальними цінами Boeing, найдорожчий літак 777X коштує близько $437,5 млн. Навіть без урахування знижок, які авіакомпанії зазвичай отримують за великі замовлення, 160 таких літаків оцінюються приблизно в $70 млрд, зазначило агентство.

Boeing і Qatar Airways не надали оперативних коментарів чи уточнень щодо угоди.

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Контекст

Угода стала частиною турне Трампа країнами Перської затоки. Напередодні в Саудівській Аравії він уклав низку контрактів, включаючи інвестиції на $600 млрд та дозвіл на використання Starlink в авіації та судноплавстві.

Минулого тижня Китай зняв заборону на постачання авіакомпаніям літаків Boeing після прориву у торговельних переговорах із США, внаслідок яких мита з обох сторін були тимчасово знижені.

За прогнозами, саме Китай забезпечуватиме 20% світового попиту на літаки протягом наступних двох десятиліть. У 2018 році майже чверть продукції Boeing опинилась там. Але американський авіавиробник в останні роки не оголошував про великі замовлення в Китаї через торгову напруженість і проблеми компанії.