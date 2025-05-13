США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше $600 млрд

Саудовская Аравия инвестирует $600 млрд в США в рамках стратегического партнерства, охватывающего энергетику, оборону, инфраструктуру, медицину, высокие технологии и добычу минеральных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 13 мая во время визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд.

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В Белом доме отмечают, что соглашения направлены на укрепление энергетической безопасности, оборонной промышленности, технологического лидерства и доступа к глобальной инфраструктуре и критическим минералам, хотя детали этих соглашений не были полностью раскрыты.

Эта сумма в $600 млрд соответствует предварительным обещаниям кронпринца Мохаммеда ибн Салмана по расширению торговли и инвестиций с США в течение следующих четырех лет. В то же время Трамп выразил желание увеличить эту цифру до $1 трлн.

Соглашения предусматривают продажу американской оборонной техники на $142 млрд, что обеспечит Саудовскую Аравию современным военным оборудованием от ряда американских компаний, в частности для авиации, морской безопасности и коммуникационных систем.

Компания Boeing Co. будет поставлять самолеты 737-8 на $4,8 млрд для AviLease, а технологические гиганты, такие как Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber и саудовская DataVolt, планируют инвестировать $80 млрд в передовые технологии.

В частности, DataVolt выделит $20 млрд на центры обработки данных для искусственного интеллекта и энергетическую инфраструктуру в США.

Искусственный интеллект – ключевая тема поездки Трампа, ведь Саудовская Аравия и ОАЭ стремятся стать центрами этой технологии, пишет Bloomberg. Их планы зависят от доступа к передовым американским чипам, ограниченным правилами администрации Байдена для противодействия Китаю в ИИ-гонке.

Отмечается, что администрация Трампа планирует ослабить эти ограничения, а ОАЭ обязались инвестировать $1,4 трлн в США в течение 10 лет после встречи Трампа с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном в марте. В четверг Трамп посетит Абу-Даби.

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Контекст

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, во время которых Эр-Рияд пообещал инвестировать $600 млрд в США в течение следующих четырех лет.

В марте Трамп объявил, что выберет Саудовскую Аравию в качестве первого направления для международной поездки, отказавшись от традиционного визита в Великобританию. Причиной такого выбора стало согласие Эр-Рияда потратить $1 трлн на закупку американской военной техники и товаров.

Комментируя вероятную встречу с Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии, Трамп уклонился от прямого ответа, отметив, что поедет, если его условия будут выполнены. «Во время моего предыдущего визита они вложили $450 млрд. Теперь я сказал: «Платите триллион – и я приеду». Они согласились», – заявил Трамп.