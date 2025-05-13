Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing після торговельного перемирʼя зі США – Bloomberg

Китай зняв заборону на постачання авіакомпаніям літаків Boeing Co. після прориву у торговельних переговорах із США, внаслідок яких мита з обох сторін були тимчасово знижені, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Ключові факти

Чиновники в Пекіні цього тижня почали повідомляти вітчизняним перевізникам та державним установам, що постачання літаків американського виробництва можуть відновитися, повідомили джерела.

Авіакомпаніям надали свободу організовувати поставки за власним графіком та на власних умовах, додало одне з джерел.

Відновлення постачання до Китаю стане негайним стимулом для Boeing. Авіавиробник опинився в центрі торгового скандалу після того, як оголошення президентом Дональдом Трампом мит для більшості основних торгових партнерів було зустрінуто митом у відповідь з боку Китаю. Це призвело до того, що літаки Boeing опинилися поза ринком китайських перевізників, тоді як Пекін наказав авіакомпаніям припинити приймати літаки компанії.

Ознаки потенційної розрядки зʼявилися наприкінці квітня, коли Китай заявив, що готовий підтримувати нормальну співпрацю з американськими компаніями. Пекін запропонував призупинити вищі мита на деякі види імпорту зі США, включаючи медичне обладнання, деякі промислові хімікати та оренду літаків.

Хоча зняття заборони відкриває шлях до відновлення поставок, неясно, коли китайські перевізники зможуть отримати необхідні їм літаки.

Декілька літаків були відправлені назад до США після відмови китайських клієнтів. Тим часом Boeing попередив, що готовий знайти альтернативних покупців для літаків, які ще не були поставлені. Перспектива нових доступних літаків 737 Max викликала відкритий інтерес від Індії до Малайзії та Саудівської Аравії, оскільки авіакомпанії шукали способи скористатися ситуацією.

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Контекст

За прогнозами, Китай забезпечуватиме 20% світового попиту на літаки протягом наступних двох десятиліть. У 2018 році майже чверть продукції Boeing опинилась там. Але американський авіавиробник в останні роки не оголошував про великі замовлення в Китаї через торгову напруженість і проблеми компанії.

Дві найбільші економіки світу погодилися на митне перемирʼя, при цьому США знизили свої сукупні мита в 145% на більшу частину китайського імпорту до 30% на 90 днів. Китай погодився скоротити свої 125% мита на товари США до 10% та скасувати інші контрзаходи, вжиті проти США з 2 квітня. Проте відновлення поставок літаків може виявитися недовгим, якщо митна війна не буде вирішена протягом тримісячної паузи.