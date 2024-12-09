Совет ЕС одобрил транш для Украины на €4 млрд по программе Ukraine Facility

Совет Европейского Союза принял очередную выплату Украине в размере €4 млрд в рамках инициативы Ukraine Facility. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов 9 декабря. Эта сумма будет предоставлена в этом месяце, что доведет общий объем пособия по этой программе до €16 млрд.

Подробности

Средства будут направлены на социальные и гуманитарные нужды госбюджета, отметил Минфин.

Украина выполнила все меры, предусмотренные Планом Украины до конца третьего квартала, что позволило получить очередной транш.

План включал девять индикаторов в области антикоррупции, бизнеса, рынка труда, региональной политики, энергетики и экологии. В рамках Ukraine Facility Украина уже получила €12,1 млрд, а общая бюджетная поддержка от ЕС в 2024 году должна достигнуть €16 млрд.

Контекст

В феврале 2024-го Европейский парламент одобрил программу Ukraine Facility, которая предусматривает финансовую помощь Украине от ЕС в размере €50 млрд. Программа будет продолжаться с 2024 по 2027 год и направлена на восстановление экономики, проведение ключевых реформ и реализацию стратегических инвестиций.

План Ukraine Facility предусматривает выполнение квартальных индикаторов, определяющих объемы финансирования. Эти индикаторы включают ключевые направления реформ, инвестиционные приоритеты, а также обеспечение прозрачности и эффективного контроля затрат. В рамках программы усиливается аудит для обеспечения рационального использования средств.

Окончательное утверждение плана состоялось 14 мая 2024 после одобрения Европейской комиссией и Советом ЕС.

Контроль за расходами в рамках программы будет осуществляться Госаудитслужбой Украины, которая намерена проверять расходы на публичные закупки, выплаты компенсаций и предоставление кредитов.

План включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, которые должны быть реализованы до 2027 года. Министерство финансов вместе с Госаудитслужбой будут проводить аудит выполнения этих мер, чтобы обеспечить прозрачное и эффективное использование средств.