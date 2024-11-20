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Ukraine Facility. Контроль над €50 млрд помощи от ЕС будет осуществлять Госаудитслужба

из личного архива
Forbes

1 хв читання

Кабмин постановлением №1318 утвердил порядок контроля расходов по программе Ukraine Facility. В соответствии с ним, Госаудитслужба будет осуществлять финансовый надзор за расходами на реализацию плана Украины, сообщило ведомство 20 ноября.

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Подробности

  • Госаудитслужба будет проверять расходы на публичные закупки, выплаты компенсаций и предоставление кредитов.
  • Министерство финансов вместе с Госаудитслужбой будут осуществлять аудит выполнения плана Украины для Ukraine Facility, этот план включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года.
  • Финансовый контроль в рамках программы Ukraine Facility – один из главных приоритетов службы в ближайшие годы, сообщили в ведомстве.

Контекст

В феврале 2024 года Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility, которая предусматривает финансовую поддержку Украины от ЕС в размере €50 млрд. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год и направлена на восстановление экономики, проведение ключевых реформ и реализацию стратегических инвестиций.

План для Ukraine Facility включает в себя выполнение квартальных индикаторов, которые станут основой для получения финансирования. Эти индикаторы включают основные направления реформ, инвестиционные приоритеты и механизмы прозрачности и контроля. Кроме того, план предполагает ужесточение аудита для обеспечения эффективного использования средств.

15 апреля Европейская комиссия приняла этот план и передала его на рассмотрение Совета ЕС. Окончательно документ был утвержден 14 мая 2024 года.

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