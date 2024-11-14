Еврокомиссия одобрила транш для Украины в €4,1 млрд по программе Ukraine Facility

Европейская Комиссия 14 ноября одобрила второй планируемый платеж для Украины на около €4,1 млрд в рамках инициативы ЕС Ukraine Facility. Теперь решение о предоставлении средств должен принять Совет ЕС. Средства должны поступить в бюджет до конца года и увеличить общую сумму финансирования в 2024 году до €16,1 млрд, сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Подробности

Этот механизм поддержки Украины направлен на обеспечение макрофинансовой стабильности и эффективной работы государственных институций, отмечается в сообщении.

После оценки второго отчета Украины, представленного в октябре, Еврокомиссия подтвердила выполнение всех девяти индикаторов Плана для Ukraine Facility для получения второго транша. Речь идет о реформах в сферах борьбы с коррупцией, улучшении бизнес-среды, рынке труда, региональной политики, энергетического рынка и защиты окружающей среды, отметило Минэкономики.

После того, как Еврокомиссия положительно оценила выполнение Украиной индикаторов плана, отчет будет передан в Совет ЕС для принятия имплементационного решения. После этого транш в размере около €4,1 млрд будет направлен в государственный бюджет Украины.

За три квартала 2024 года Украина выполнила 25 индикаторов Плана для Ukraine Facility. До конца года осталось выполнить 11 индикаторов, отчет об их выполнении Украина представит в Еврокомиссию в начале 2025 года.

Контекст

Ukraine Facility – программа поддержки Украины от ЕС в размере €50 млрд – будет действовать с 2024 по 2027 год. Программа будет включать три ключевых компонента: прямая поддержка госбюджета (€38,27 млрд, из которых €33 млрд в форме кредитов и €5,3 млрд в форме грантов); специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (€6,97 млрд); техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (€4,8 млрд).

Транши будут поступать раз в квартал по результатам выполнения индикаторов Плана для Ukraine Facility и их положительной оценки Стороной ЕС. В этом году ожидается около €16 млрд бюджетной поддержки по программе.

План для Ukraine Facility предусматривает 69 реформ, за которые отвечают более 150 квартальных индикаторов исполнения и 16 инвестиционных индикаторов. В третьем квартале Украина выполнила восемь из девяти индикаторов.