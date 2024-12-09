Рада ЄС схвалила транш для України на €4 млрд за програмою Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу схвалила чергову виплату Україні в розмірі €4 млрд у рамках ініціативи Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів 9 грудня. Ця сума буде надана цього місяця, що доведе загальний обсяг допомоги за цією програмою до €16 млрд.

Деталі

Кошти спрямують на соціальні та гуманітарні потреби держбюджету, зазначив Мінфін.

Україна виконала всі заходи, передбачені Планом України до кінця третього кварталу, що дозволило отримати черговий транш.

План включав дев’ять індикаторів у сферах антикорупції, бізнесу, ринку праці, регіональної політики, енергетики та екології. У межах Ukraine Facility Україна вже отримала €12,1 млрд, а загальна бюджетна підтримка від ЄС у 2024 році має досягти €16 млрд.

Контекст

У лютому 2024-го Європейський парламент схвалив програму Ukraine Facility, яка передбачає фінансову допомогу Україні від ЄС у розмірі €50 млрд. Програма триватиме з 2024 до 2027 року і спрямована на відновлення економіки, проведення ключових реформ та реалізацію стратегічних інвестицій.

План Ukraine Facility передбачає виконання квартальних індикаторів, що визначатимуть обсяги фінансування. Ці індикатори охоплюють ключові напрями реформ, інвестиційні пріоритети, а також забезпечення прозорості й ефективного контролю витрат. У рамках програми посилюється аудит для гарантування раціонального використання коштів.

Остаточне затвердження плану відбулося 14 травня 2024-го після схвалення Європейською комісією та Радою ЄС.

Контроль за видатками в рамках програми здійснюватиме Держаудитслужба України, перевіряючи витрати на публічні закупівлі, виплати компенсацій та надання кредитів.

План включає понад 150 індикаторів за 69 напрямами реформ, які мають бути реалізовані до 2027 року. Міністерство фінансів разом із Держаудитслужбою проводитимуть аудит виконання цих заходів, щоб забезпечити прозоре та ефективне використання коштів.