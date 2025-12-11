Совет Европейского союза одобрил €2,3 млрд для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Вскоре в государственный бюджет поступит €2,1 млрд кредитных средств и €200 млн гранта. Об этом сообщили пресс-служба Минфина и премьер Юлия Свириденко вечером 11 декабря.

Детали

Чтобы получить очередной транш от ЕС, Украина выполнила восемь из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ в управлении государственными финансами, зеленом переходе и охране окружающей среды, а также оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

«Благодарен европейским партнерам за реализацию инструмента Ukraine Facility. Это стабильная, предсказуемая финансовая поддержка, которая позволяет поддерживать ликвидность бюджета страны, обеспечивать социальные выплаты. Благодаря нашему сотрудничеству Украина остается на пути реформ и приближается к членству в ЕС», – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Это регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I по инструменту. Средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы страны.

«Этот шестой транш в рамках действующей программы является важным для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения. Благодарны европейским партнерам за системную поддержку и продолжение программы. Правительство Украины работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода», – добавила Свириденко.

Контекст

Европейский союз остается самым крупным донором финансовой поддержки Украины – €68,4 млрд за почти четыре года. За 11 месяцев 2025 года страна получила более €26,4 млрд от ЕС.

Ukraine Facility – это программа финансовой поддержки Украины от ЕС на сумму €50 млрд на период 2024–2027 годов. Проект направлен на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановления, модернизации страны и поддержку ее евроинтеграционных процессов. В рамках программы предусмотрено €50 млрд, из которых €38,27 млрд – это прямая бюджетная поддержка.

С ноября ЕС впервые разрешил направлять средства из программы Ukraine Facility на технологии двойного назначения (dual-use), которые ранее не финансировались.

С 2024-го в государственный бюджет Украины уже поступило более €22,6 млрд в рамках этого инструмента.