Рада Європейського Союзу схвалила €2,3 млрд для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Невдовзі до державного бюджету надійде €2,1 млрд кредитних коштів та €200 млн гранту. Про це повідомила пресслужба Мінфіну та премʼєрка Юлія Свириденко ввечері 11 грудня.

Деталі

Аби отримати черговий транш від ЄС, Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України, і реалізувала низку системних реформ в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи.

«Вдячний європейським партнерам за реалізацію інструменту Ukraine Facility. Це стабільна, передбачувана фінансова підтримка, яка дає змогу підтримувати ліквідність бюджету країни, забезпечувати соціальні виплати. Завдяки нашій співпраці Україна залишається на шляху реформ і наближається до членства в ЄС», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Це – регулярний транш передбачений в рамках Pillar I за інструментом. Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки країни.

«Цей шостий транш в рамках чинної програми є важливим для забезпечення фінансової стійкості України під час повномасштабного вторгнення. Вдячні європейським партнерам за системну підтримку і продовження програми. Уряд України працює над покращенням виконання умов Ukraine Facility протягом наступного звітного періоду», – додала Свириденко.

Контекст

Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України – €68,4 млрд за майже чотири роки. За 11 місяців 2025 року країна отримала понад €26,4 млрд від ЄС.

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від ЄС на суму €50 млрд на період 2024–2027 років. Проєкт спрямований на забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення, модернізації країни та підтримку її євроінтеграційних процесів. У межах програми передбачено €50 млрд, з яких €38,27 млрд – це пряма бюджетна підтримка.

З листопада ЄС вперше дозволив спрямовувати кошти з програми Ukraine Facility на технології подвійного призначення (dual-use), які раніше не фінансувалися.

З 2024-го до державного бюджету України вже надійшло понад €22,6 млрд у рамках цього інструменту.