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Ракетная атака. «Укрэнерго» применяет три очереди почасовых отключений одновременно

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Из-за массированной ракетно-дроновой атаки России ночью и утром 13 декабря повреждены энергетические объекты в нескольких областях, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго». В настоящее время во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.

Подробности

  • После вражеского удара «Укрэнерго» вынужденно увеличило объем мер ограничения потребления – количество очередей графика почасовых отключений по сравнению с предыдущим прогнозом на текущие сутки.
  • В настоящее время во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.
  • Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах начались сразу же после отбоя воздушной тревоги, отмечается в сообщении.

Контекст

Утром 13 декабря РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. По предварительным отчетам, враг запустил по Украине 93 ракеты и около 200 дронов, сообщил президент Владимир Зеленский. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря F-16, подчеркнул он. По словам президента, это был один из самых масштабных ударов по энергетике.

ДТЭК заявила, что в результате атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС.

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