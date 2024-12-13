Ракетна атака. «Укренерго» застосовує три черги погодинних відключень одночасно

Через масовану ракетно-дронову атаку Росії вночі та вранці 13 грудня пошкоджені енергетичні обʼєкти в кількох областях, повідомила пресслужба НЕК «Укренерго». Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.
Деталі
- Після ворожого удару «Укренерго» вимушено збільшило обсяг заходів обмеження споживання – кількість черг графіка погодинних відключень порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу.
- Наразі в усіх регіонах застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.
- Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах почались одразу після відбою повітряної тривоги, зазначається у повідомленні.
Контекст
Зранку 13 грудня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України. За попередніми звітами, ворог запустив по Україні 93 ракети і майже 200 дронів, повідомив президент Володимир Зеленський. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16, наголосив він. За словами президента, це був один із найбільш масштабних ударів по енергетиці.
ДТЕК заявила, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
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