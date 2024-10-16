Реформа высшего образования. МОН создало комитет для отбора наблюдательных советов в трех вузах

Министерство образования и науки Украины создало комитет, который будет отбирать наблюдательные советы в трех высших учебных заведениях, которые участвуют в эксперименте по расширению автономии. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба МОН.
Подробности
- Участники эксперимента – Национальный авиационный университет, который вскоре будет реорганизован в ГНП «Киевский авиационный институт», Запорожский национальный университет и национальный университет Прикарпатья имени Василия Стефаника.
- В комитет по отбору наблюдательных советов входят трое представителей иностранных организаций, которые сотрудничают с Украиной в сфере высшего образования, а также трое номинантов от МОН.
- Яак Аавиксоо – внештатный консультант Kaksus OU (Эстония), бывший министр образования, бывший министр обороны, бывший ректор Университета Тарта и Технического университета Таллинна.
- Теодора Делл – заместитель главы миссии USAID в Украине (США).
- Чарльз Кормак – глава CCG, основатель проекта Twinning (Великобритания).
- Тарас Кицмей – президент корпорации SoftServe, глава правления Ассоциации «Информационные технологии Украины».
- Константин Невядомский – руководитель EY Ukraine Digital, компания «Эрнст энд Янг» Украина.
- Ирина Тулякова – глава совета Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.
- Все члены комитета имеют многолетний опыт работы в образовательной, бизнес- и общественной сферах, говорится в сообщении.
Контекст
Перезапуск наблюдательных советов при университетах, новый подход к финансированию, индивидуальные траектории для студентов, инвестиции в лабораторное оборудование – компоненты реформы высшего образования в Украине.
С января 2024-го экспериментально работает перезапущенный наблюдательный совет в НАУ. Возглавил ее бывший СЕО «Киевстар» Петр Чернышев. «Двигаемся в сторону корпоративного управления, когда Набсовет реально осуществляет управление в университете», – говорил в комментарии Forbes заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в апреле 2024-го.
Наблюдательные советы при университетах не являются новинкой. Их наличие предусмотрено законом «О высшем образовании». «Обычно они выполняют декоративную функцию, потому что членов назначают по представлению ректора», – говорила в апреле 2024-го Forbes Ксения Семенова, которая с 10 апреля 2024-го стала и.о. ректора НАУ.
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