Реформа вищої освіти. МОН створило комітет для відбору наглядових рад у трьох вишах

Міністерство освіти і науки України створило комітет, що відбиратиме наглядові ради у трьох закладах вищої освіти, які беруть участь в експерименті з розширення автономії. Про це 16 жовтня повідомила пресслужба МОН.

Деталі

Учасники експерименту – Національний авіаційний університет, який незабаром буде реорганізовано в ДНП «Київський авіаційний інститут», Запорізький національний університет і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

До комітету для відбору наглядових рад входять троє представників іноземних організацій, які співпрацюють з Україною в сфері вищої освіти, а також троє номінантів від МОН.

Яак Аавіксоо – позаштатний консультант Kaksus OU (Естонія), колишній міністр освіти, колишній міністр оборони, колишній ректор Університету Тарту і Технічного університету Таллінна.

– позаштатний консультант Kaksus OU (Естонія), колишній міністр освіти, колишній міністр оборони, колишній ректор Університету Тарту і Технічного університету Таллінна. Теодора Делл – заступниця голови місії USAID в Україні (США).

– заступниця голови місії USAID в Україні (США). Чарльз Кормак – голова CCG, засновник проєкту Twinning (Велика Британія).

– голова CCG, засновник проєкту Twinning (Велика Британія). Тарас Кицмей – президент корпорації SoftServe, голова правління Асоціації «Інформаційні технології України».

– президент корпорації SoftServe, голова правління Асоціації «Інформаційні технології України». Костянтин Невядомський – керівник EY Ukraine Digital, компанія «Ернст енд Янг» Україна.

– керівник EY Ukraine Digital, компанія «Ернст енд Янг» Україна. Ірина Тулякова – голова ради Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту.

– голова ради Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Усі члени комітету мають багаторічний досвід роботи в освітній, бізнесовій та громадській сферах, йдеться у повідомленні.

Контекст

Перезапуск наглядових рад при університетах, новий підхід до фінансування, індивідуальні освітні траєкторії для студентів, інвестиції в лабораторне обладнання – компоненти реформи вищої освіти в Україні.

З січня 2024-го експериментально працює перезапущена наглядова рада в НАУ. Очолив її колишній СЕО «Київстару» Петро Чернишов. «Рухаємося в бік корпоративного управління, коли Наглядова рада реально здійснює врядування в університеті», – говорив у коментарі Forbes заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький у квітні 2024-го.

Наглядові ради при університетах не є новинкою. Їх наявність передбачена законом «Про вищу освіту». «Зазвичай вони виконують декоративну функцію, бо членів призначають за поданням ректора», – говорила у квітні 2024-го Forbes Ксенія Семенова, яка з 10 квітня 2024-го стала в.о. ректора НАУ.