Рекордное количество американцев в прошлом году обратилось за гражданством Великобритании. В чем причина

В прошлом году заявки на получение гражданства Великобритании подали более 6100 граждан США, что является самым высоким показателем с момента начала ведения учета два десятилетия назад и на 26% больше, чем в 2023 году, пишет Financial Times . Общее количество заявлений на получение гражданства страны выросло на 6%, до 251 000, что является еще одним рекордом.

Ключевые факты

По данным Министерства внутренних дел, количество заявлений от граждан США резко возросло в последнем квартале 2024 года, увеличившись на 40% в годовом исчислении до около 1700.

Юристы по вопросам иммиграции заявили, что росту способствовали переизбрание Дональда Трампа на пост президента, а также налоговые изменения в Великобритании, побуждающие американцев получать британские паспорта.

По данным экспертов, политическая обстановка в США стала «очень серьезным фактором» роста интереса к виду на жительство в Великобритании. Отмена в Великобритании налогового статуса для лиц без гражданства также побудила некоторых состоятельных американцев, живущих в Великобритании, попытаться получить гражданство.

Данные Министерства внутренних дел показывают, что количество заявлений от американцев постоянно растет с конца 2022 года.

Инфографика: Financial Times

Увеличилось и количество американцев, желающих получить гражданство Ирландии: в прошлом году на 46% выросло количество заявлений от выходцев из Северной Америки ирландского происхождения.

Контекст

В ноябре 2024 года Дональд Трамп выиграл президентские выборы. 20 января 2025 года он сложил присягу президента США.

Подать заявление на получение гражданства Великобритании могут те, кто прожил в стране пять лет или имеют родителей с британским гражданством. Они также могут подать заявление, если они замужем за британцем и прожили в Великобритании три года.