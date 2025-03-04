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Рекордное количество американцев в прошлом году обратилось за гражданством Великобритании. В чем причина

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В прошлом году заявки на получение гражданства Великобритании подали более 6100 граждан США, что является самым высоким показателем с момента начала ведения учета два десятилетия назад и на 26% больше, чем в 2023 году, пишет Financial Times. Общее количество заявлений на получение гражданства страны выросло на 6%, до 251 000, что является еще одним рекордом.

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Ключевые факты

  • По данным Министерства внутренних дел, количество заявлений от граждан США резко возросло в последнем квартале 2024 года, увеличившись на 40% в годовом исчислении до около 1700.
  • Юристы по вопросам иммиграции заявили, что росту способствовали переизбрание Дональда Трампа на пост президента, а также налоговые изменения в Великобритании, побуждающие американцев получать британские паспорта.
  • По данным экспертов, политическая обстановка в США стала «очень серьезным фактором» роста интереса к виду на жительство в Великобритании. Отмена в Великобритании налогового статуса для лиц без гражданства также побудила некоторых состоятельных американцев, живущих в Великобритании, попытаться получить гражданство.
  • Данные Министерства внутренних дел показывают, что количество заявлений от американцев постоянно растет с конца 2022 года.
Рекордное количество американцев в прошлом году обратилось за гражданством Великобритании. В чем причина /Фото 1

Инфографика: Financial Times

  • Увеличилось и количество американцев, желающих получить гражданство Ирландии: в прошлом году на 46% выросло количество заявлений от выходцев из Северной Америки ирландского происхождения.

Контекст

В ноябре 2024 года Дональд Трамп выиграл президентские выборы. 20 января 2025 года он сложил присягу президента США.

Подать заявление на получение гражданства Великобритании могут те, кто прожил в стране пять лет или имеют родителей с британским гражданством. Они также могут подать заявление, если они замужем за британцем и прожили в Великобритании три года.

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