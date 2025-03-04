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Рекордна кількість американців торік звернулися по громадянство Великої Британії. У чому причина

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Минулого року заявки на отримання громадянства Великої Британії подали понад 6100 громадян США, що є найвищим показником з моменту початку ведення обліку два десятиліття тому та на 26% більше, ніж у 2023 році, пише Financial Times. Загальна кількість заяв на отримання громадянства країни зросла на 6%, до 251 000, що є ще одним рекордом.

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Ключові факти

  • За даними Міністерств авнутрішніх справ, кількість заяв від громадян США різко зросла в останньому кварталі 2024 року, збільшившись на 40% у річному обчисленні до близько 1700.
  • Юристи з питань імміграції заявили, що зростанню сприяли переобрання Дональда Трампа на пост президента, а також податкові зміни у Великій Британії, які спонукають американців отримувати британські паспорти.
  • За даними експертів, політична обстановка в США стала «дуже серйозним фактором» зростання інтересу до посвідки на проживання у Великій Британії. Cкасування у Великій Британії податкового статусу для осіб без громадянства також спонукало деяких заможних американців, які живуть у Великій Британії, спробувати отримати громадянство.
  • Дані Міністерства внутрішніх справ показують, що кількість заяв від американців невпинно зростає з кінця 2022 року.
Рекордна кількість американців торік звернулися по громадянство Великої Британії. У чому причина /Фото 1

Інфографіка: Financial Times

  • Збільшилася і кількість американців, які бажають отримати громадянство Ірландії: минулого року на 46% зросла кількість заяв від вихідців із Північної Америки ірландського походження.

Контекст

У листопаді 2024 року Дональд Трамп виграв президентські вибори. 20 січня 2025 року він склав присягу президента США.

Подати заяву на отримання громадянства Великої Британії можуть ті, хто прожив у країні пʼять років або мають батьків із британським громадянством. Вони також можуть подати заяву, якщо вони одружені з британцем і прожили у Великій Британії три роки.

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