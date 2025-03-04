Рекордна кількість американців торік звернулися по громадянство Великої Британії. У чому причина

Минулого року заявки на отримання громадянства Великої Британії подали понад 6100 громадян США, що є найвищим показником з моменту початку ведення обліку два десятиліття тому та на 26% більше, ніж у 2023 році, пише Financial Times. Загальна кількість заяв на отримання громадянства країни зросла на 6%, до 251 000, що є ще одним рекордом.