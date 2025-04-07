Рецесія, зростання цін і шкода економічним альянсам. Очільник JPMorgan спрогнозував наслідки мит Трампа

Глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив, що глобальна торгова війна ризикує спровокувати рецесію в економіці США та призвести до зростання цін, одночасно підірвавши довгострокові альянси країни, пише Financial Times 7 квітня.

Ключові факти

У своєму щорічному листі акціонерам, опублікованому 7 квітня, Даймон заявив, що тарифи, оголошені минулого тижня президентом США Дональдом Трампом, «ймовірно, збільшать інфляцію і змусять багатьох задуматися про більшу ймовірність рецесії».

«Чим швидше буде вирішена ця проблема, тим краще, оскільки деякі негативні наслідки з часом накопичуються і їх буде важко повернути назад», – написав Даймон.

Він сказав, що щодо запланованих мит зберігається багато невизначеностей, включаючи можливі заходи у відповідь з боку інших країн та їх вплив на ділову впевненість, інвестиції та потоки капіталу.

«Я сподіваюся, що після переговорів довгостроковий ефект принесе деякі позитивні вигоди Сполученим Штатам», – додав Даймон. – Моє найсерйозніше занепокоєння – як це вплине на довгострокові економічні альянси Америки».

Він сказав, що тарифи, ймовірно, призведуть до інфляції в США у короткостроковій перспективі, і додав: «Чи призведе набір тарифів до рецесії, залишається під сумнівом, але вони уповільнять зростання».

За словами Даймона, економіка США залишається стійкою, незважаючи на «тривожну обстановку», підприємства виглядають здоровими, а споживачі продовжують витрачати гроші.

Контекст

Коментарі Даймона, який очолює JPMorgan ыз 2006 року і є одним із найвпливовіших голосів на Волл-стріт, відображають зростаюче занепокоєння корпоративної Америки щодо потенційної економічної шкоди, яку можуть завдати тарифи Трампа.

Даймон, який у минулому називав себе демократом, але чиї погляди в останні роки розійшлися з партійними, вже більше року попереджає про геополітичні ризики, що зростають. У 2024 році він повідомив акціонерам, що конфлікт Росії з Україною та насильство на Близькому Сході створили ризики, небачені з часів Другої світової війни.

7 квітня світові фондові індекси впали, посиливши падіння, внаслідок якого 3 та 4 квітня американські акції втратили понад $5 трлн.

Минулого тижня кілька інвестиційних банків підвищили свої прогнози щодо ризику рецесії: JP Morgan оцінив імовірність рецесії у США та світі у 60%.