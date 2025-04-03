Арифметика тарифов Трампа. Как Белый дом считал размер новых торговых пошлин? Версия FT

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины против всех торговых партнеров Америки, обнародовав их список. Однако принцип их расчета остался неизвестен. FT проанализировал формулу «взаимных» тарифов и проверил ее по данным для первых 24 стран в списке

Белый дом 2 апреля объявил, что вводит пошлины на импорт товаров в США. Президент Дональд Трамп показал таблицу со списком из 74 стран + ЕС и размером пошлин. Новые тарифы вступят в силу 5 и 9 апреля. Администрация утверждает, что новые тарифы базируются на расчетах торгового представителя США относительно «пошлин, введенных против американских товаров». Но, как заметил экономист Пол Кругман, это не были фактические пошлины.

Белый дом, похоже, взял торговый дефицит США с каждой страной, разделил его на общий объем импорта из этой страны, сократил полученное пополам и назвал это «взаимным» тарифом, пишет FT.

Этот подход совпадает с данными для первых 24 стран в списке, и его проверили авторы FT без использования ИИ. В качестве примера указывают, что в 2024 году США импортировали из Бангладеш товаров на $8,4 млрд и имели дефицит $6,2 млрд. Разделив 6,2 на 8,4, получим 0,738. Белый дом утверждает, что Бангладеш обложил США 74% пошлин, манипулируя валютой и торговыми барьерами.

Конкретный уровень «взаимной» пошлины равен половине дефицита, потому что «президент добр и хочет быть гуманным к миру», говорят анонимные чиновники в комментарии New York Post. Цифры рассчитал Совет экономических советников, исходя из логики, что дефицит – это «сумма всех мошеннических практик» со стороны торгового партнера, говорит другой анонимный чиновник.

Но впоследствии торговый представитель США обнародовал собственное толкование тарифного подхода. Белый дом стремится сократить торговый дефицит США. Финансовые рынки уже отреагировали: фьючерсы на S&P 500 упали на 2,7%, у Nasdaq – на 3,4%. Ethereum – тоже в минусе.

Вот так выглядела рыночная капитализация Ethereum в день введения торговых пошлин, $ млрд. Источники: Coinmarketcap.com, FT Фото Coinmarketcap.com, FT

Белый дом привлек все возможные полномочия, чтобы легализовать пошлины: закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, закон о национальных чрезвычайных ситуациях, а также статьи 604 и 301 из закона о торговле 1974 года.

В дискуссиях по поводу общего влияния новых тарифов США приводилось много странных цифр. Но бюджетная лаборатория Йельского университета провела хороший анализ и обнаружила, что 3 марта введенные тарифы повысили эффективную ставку в США еще на 11,5 п.п., до 22,5%, самого высокого уровня с 1909 года.