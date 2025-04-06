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«Америка развивалась не благодаря пошлинам, а вопреки им». Разговор с «The Grumpy Economist» Джоном Кокрейном из Стэнфорда об инфляции, политике Трампа и проблемах ЕС

Петр Чернышов /Александр Чекменев
Петр Чернышов
Контрибьютор Forbes
Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes

9 хв читання

Джон Кокрейн, Петро Чернишов /коллаж Анастасия Решетник

«Главное в моей теории – не только сам долг, а доверие к его погашению государством», – Джон Кокрейн, экономист и старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете Фото коллаж Анастасия Решетник

Запад переживает экономическую революцию, говорит экономист Джон Кокрейн из Института Гувера при Стэнфорде. Идеи последних 20 лет отвергнуты, избиратели возвращаются к здравому смыслу, считает он. Из чего состоит экономика здравого смысла, по его мнению?

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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

«Одна из патологий демократии – увеличивать расходы популярно, а платить за них налогами или сокращать расходы – нет», – объясняет экономист и старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете Джон Кокрейн, почему развитые страны увязли в долговой яме.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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