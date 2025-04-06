«Америка развивалась не благодаря пошлинам, а вопреки им». Разговор с «The Grumpy Economist» Джоном Кокрейном из Стэнфорда об инфляции, политике Трампа и проблемах ЕС

Запад переживает экономическую революцию, говорит экономист Джон Кокрейн из Института Гувера при Стэнфорде. Идеи последних 20 лет отвергнуты, избиратели возвращаются к здравому смыслу, считает он. Из чего состоит экономика здравого смысла, по его мнению?
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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.
«Одна из патологий демократии – увеличивать расходы популярно, а платить за них налогами или сокращать расходы – нет», – объясняет экономист и старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете Джон Кокрейн, почему развитые страны увязли в долговой яме.
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