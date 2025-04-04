J.P. Morgan підвищив ймовірність глобальної рецесії з 40% до 60%

Ризик рецесії у світі та США цього року зріс до 60% із попередніх 40% через тарифи президента США Дональда Трампа. Такий прогноз 4 квітня опублікувала брокерська компанія J.P. Morgan, пише Reuters .

Деталі

Торгова політика США стала менш сприятливою для бізнесу, ніж очікувалося, йдеться у аналітичній записці компанії. Аналітики зазначають, це головним ризиком для глобальних перспектив.

Ризик рецесії , ймовірно, посилиться через заходи у відповідь, погіршення настроїв у бізнесі США та збої в ланцюгах поставок, зазначив стратег J.P. Morgan Брюс Касман.

, ймовірно, посилиться через заходи у відповідь, погіршення настроїв у бізнесі США та збої в ланцюгах поставок, зазначив стратег J.P. Morgan Брюс Касман. Інші брокерські компанії з Волл-стріт, такі як Barclays і Deutsche Bank, також попередили, що економіка США має більший ризик скотитися в рецесію цього року, якщо нові мита Трампа залишаться чинними.

Контекст

31 березня Goldman Sachs Group підвищив оцінку ймовірності рецесії в економіці США в найближчі 12 місяців з 20% до близько 35%.

Трамп 2 квітня оголосив про запровадження нових мит на імпортні товари. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з переліком країн і розмірами тарифів, що варіюються від 10% до 50%. Нові мита охоплюють майже всі країни світу та набудуть чинності 5 і 9 квітня.

Ці тарифи викликали широкий резонанс як у США, так і за їх межами. Економісти та аналітики попереджають, що торгові війни Трампа можуть мати серйозні наслідки: від загрози економічної рецесії в країні через підвищення цін на товари до руйнування глобальних ланцюгів постачання, які роками забезпечували стабільність торгівлі.

Окрім того, ці заходи можуть негативно вплинути на підтримку самого Трампа серед виборців, особливо в тих штатах, де економіка значною мірою залежить від імпорту та експорту.