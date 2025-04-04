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J.P. Morgan підвищив ймовірність глобальної рецесії з 40% до 60%

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Аналітики J.P. Morgan вважають нестабільну політику США головним ризиком для глобальної економіки /Getty Images

Аналітики J.P. Morgan вважають нестабільну політику США головним ризиком для глобальної економіки Фото Getty Images

Ризик рецесії у світі та США цього року зріс до 60% із попередніх 40% через тарифи президента США Дональда Трампа. Такий прогноз 4 квітня опублікувала брокерська компанія J.P. Morgan, пише Reuters.

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Деталі

  • Торгова політика США стала менш сприятливою для бізнесу, ніж очікувалося, йдеться у аналітичній записці компанії. Аналітики зазначають, це головним ризиком для глобальних перспектив.
  • Ризик рецесії, ймовірно, посилиться через заходи у відповідь, погіршення настроїв у бізнесі США та збої в ланцюгах поставок, зазначив стратег J.P. Morgan Брюс Касман.
  • Інші брокерські компанії з Волл-стріт, такі як Barclays і Deutsche Bank, також попередили, що економіка США має більший ризик скотитися в рецесію цього року, якщо нові мита Трампа залишаться чинними.

Контекст

31 березня Goldman Sachs Group підвищив оцінку ймовірності рецесії в економіці США в найближчі 12 місяців з 20% до близько 35%.

Трамп 2 квітня оголосив про запровадження нових мит на імпортні товари. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому він представив таблицю з переліком країн і розмірами тарифів, що варіюються від 10% до 50%. Нові мита охоплюють майже всі країни світу та набудуть чинності 5 і 9 квітня.

Ці тарифи викликали широкий резонанс як у США, так і за їх межами. Економісти та аналітики попереджають, що торгові війни Трампа можуть мати серйозні наслідки: від загрози економічної рецесії в країні через підвищення цін на товари до руйнування глобальних ланцюгів постачання, які роками забезпечували стабільність торгівлі. 

Окрім того, ці заходи можуть негативно вплинути на підтримку самого Трампа серед виборців, особливо в тих штатах, де економіка значною мірою залежить від імпорту та експорту. 

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