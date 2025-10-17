Forbes Digital підписка
Резиденты «Дія.City» уплатили более 22 млрд грн налогов за три квартала. Это больше, чем за весь 2024 год

Forbes

1 хв читання

За девять месяцев 2025 года компании – резиденты правового пространства «Дія.City» уплатили более 22 млрд грн налогов, что на 22% превышает показатели за весь 2024-й (18 млрд грн). Об этом сообщил первый вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров 17 октября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • С момента запуска пространства в феврале 2022 года его участники перечислили в бюджет более 53 млрд грн налогов.
  • Налоговые поступления от резидентов «Дія.City» ежегодно растут: в 2022 году они составляли 4,1 млрд грн, в 2023-м – 8,5 млрд грн.
  • В настоящее время в «Дія.City» входят около 2900 компаний, что составляет более 80% украинского техсектора. В них работают около 130 000 ІТ-специалистов, добавил Федоров.
  • По данным Минцифры, темпы роста налоговых поступлений превышают динамику увеличения количества бизнесов в пространстве.

Контекст

Резидентом «Дія.City» может быть юридическое лицо, отвечающее требованиям и критериям, определенным Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», и осуществляющее деятельность в сфере ІТ-индустрии и цифровой экономики.

В августе Кабмин открыл доступ к специальному налоговому режиму «Дія.City» для компаний по цифровому моделированию зданий и обработке аудиовизуальных произведений.

Резиденты правового режима «Дія.City» уплатили более 18 млрд грн налогов в 2024 году, что более чем вдвое превышает показатель 2023-го. Крупнейшим плательщиком стал monobank.

