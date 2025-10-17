За дев’ять місяців 2025 року компанії-резиденти правового простору «Дія.City» сплатили понад 22 млрд грн податків, що на 22% перевищує показники за весь 2024 рік (18 млрд грн). Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров 17 жовтня.
Деталі
- З моменту запуску простору в лютому 2022 року його учасники перерахували до бюджету понад 53 млрд грн податків.
- Податкові надходження від резидентів Дія.City щороку зростають: у 2022 році вони становили 4,1 млрд грн, у 2023 році – 8,5 млрд грн.
- Наразі до Дія.City входять майже 2900 компаній, що становить понад 80% українського техсектору. У них працюють близько 130 000 ІТ-фахівців, додав Федоров.
- За даними Мінцифри, темпи зростання податкових надходжень перевищують динаміку збільшення кількості бізнесів у просторі.
Контекст
Резидентом «Дія.City» може бути юридична особа, яка відповідає вимогам та критеріям, визначеним Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», і здійснює діяльність у сфері ІТ-індустрії та цифрової економіки.
У серпні Кабмін відкрив доступ до спеціального податкового режиму «Дія.City» для компаній із цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів.
Резиденти правового режиму «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2023-го. Найбільшим платником став monobank.
