МХП присоединился к союзу «Дія. City» Union

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Отмечается, что МХП присоединился к «Дія.City» Union, поскольку имеет развитое ІТ-направление, разрабатывающее собственные продукты, способные конкурировать с решениями ІТ-компаний. В МХП считают, что это решение будет способствовать сотрудничеству с государством и развитию технологического сектора Украины.

МХП осуществляет масштабную цифровизацию, поэтому участие в «Дія.City» Union способствует межотраслевому сотрудничеству и поддерживает внедрение цифровых решений украинскими компаниями для конкуренции на глобальном рынке, сообщили в ее пресслужбе.

Контекст

ІТ-подразделение МХП является одним из самых крупных в Украине и входит в рейтинг продуктовых ІТ-компаний по версии DOU. Он включает в себя центры экспертизы по архитектуре, Big Data, искусственному интеллекту, SAP, управлению проектами, разработке цифровых продуктов и поддержке технологий.

В 2023 году правительство расширило виды деятельности в «Дія.City», привлекая больше компаний, в частности DefenseTech, и улучшив условия для технологического бизнеса. На 1 августа 2024 более 200 компаний работали в этом налоговом режиме. Количество новых резидентов выросло в 2,4 раза по сравнению с 2023-м, прибавив 880 компаний. За 2024 год резиденты уплатили более 18 млрд грн налогов, что значительно превышает 8,5 млрд грн за 2023 год.