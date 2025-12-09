Инфляция на потребительском рынке в ноябре по сравнению с октябрем составила 0,4%, а в годовом измерении – 9,3%. Базовая инфляция за месяц выросла на 0,3%, оставшись на уровне 9,3% по сравнению с ноябрем 2024 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В ноябре продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,8%. Больше всего выросли цены на яйца – на 12,6%. На 4,6–0,8% повысились цены на овощи, сало, продукты переработки зерновых, рыбу и рыбопродукты, подсолнечное масло, макаронные изделия, кисломолочную продукцию, сыры, хлеб, говядину, молоко и масло. В то же время фрукты, свинина, сахар, мясо птицы и рис подешевели на 3,0–0,9%.

Алкогольные напитки и табачные изделия в ноябре выросли в цене на 1,2%, главным образом из-за повышения стоимости табачных изделий на 1,9%.

Одежда и обувь подешевели на 2,3% (обувь – на 2,9%, одежда – на 1,9%).

Цены на транспорт прибавили 0,5%. Это обусловлено ростом стоимости проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,6%, автодорожном – на 0,6%, а также подорожанием топлива и масел на 0,5%.

В 2024 году Национальный банк Украины (НБУ) несколько раз пересматривал прогноз инфляции, но его оценки систематически отставали от реальности. В начале года в январе ожидалось, что инфляция на конец года составит 8,6%, в апреле прогноз снизили до 8,2%, а в октябре, когда фактическая инфляция уже достигла 8,3%, прогноз неожиданно повысили до 9,7%. В результате реальная инфляция по итогам года составила 12%, значительно превысив все официальные оценки.

Из-за систематического недооценивания инфляции НБУ был вынужден существенно изменить монетарную политику. План постепенного снижения учетной ставки в 2025 году уступил более осторожному подходу: сначала обсуждалось возможное смягчение, но к декабрю регулятор перешел к повышению ставки, что стало полным отходом от предыдущей стратегии.

В августе 2024-го годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле. В этом месяце потребительские цены снизились на 0,2%, повторив динамику предыдущего месяца.

В сентябре 2025 года НБУ оставил учетную ставку без изменений – на уровне 15,5%, где она находится с марта 2025-го.