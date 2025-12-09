Інфляція на споживчому ринку в листопаді порівняно з жовтнем становила 0,4%, а у річному вимірі – 9,3%. Базова інфляція за місяць зросла на 0,3%, залишившись на рівні 9,3% порівняно з листопадом 2024 року. Про це повідомила Державна служба статистики.

Деталі

У листопаді продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,8%. Найбільше зросли ціни на яйця – на 12,6%. На 4,6–0,8% підвищилися ціни на овочі, сало, продукти переробки зернових, рибу та рибопродукти, соняшникову олію, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, сири, хліб, яловичину, молоко та масло. Водночас фрукти, свинина, цукор, м’ясо птиці та рис подешевшали на 3,0–0,9%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби у листопаді зросли в ціні на 1,2%, головно через підвищення вартості тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,3% (взуття – на 2,9%, одяг – на 1,9%).

Ціни на транспорт додали 0,5%. Це зумовлено зростанням вартості проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,6%, автодорожньому – на 0,6%, а також подорожчанням палива та мастил на 0,5%.

Контекст

У 2024 році Національний банк України (НБУ) кілька разів переглядав прогноз інфляції, але його оцінки систематично відставали від реальності. На початку року у січні очікувалось, що інфляція на кінець року становитиме 8,6%, у квітні прогноз знизили до 8,2%, а в жовтні, коли фактична інфляція вже досягла 8,3%, прогноз несподівано підвищили до 9,7%. У результаті реальна інфляція за підсумками року склала 12%, значно перевищивши всі офіційні оцінки.

Через систематичне недооцінювання інфляції НБУ був змушений суттєво змінити монетарну політику. План поступового зниження облікової ставки у 2025 році поступився більш обережним підходом: спочатку обговорювалось можливе пом’якшення, але до грудня регулятор перейшов до підвищення ставки, що стало повним відходом від попередньої стратегії.

У серпні 2024-го річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні. Цього місяця споживчі ціни знизилися на 0,2%, повторивши динаміку попереднього місяця.

У вересні 2025 року НБУ залишив облікову ставку без змін – на рівні 15,5%, де вона перебуває з березня 2025-го.