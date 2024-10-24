Робітники заводу Boeing відхилили пропозицію керівництва і продовжили страйк

Робочі заводу Boeing проголосували проти угоди, яка передбачала підвищення заробітної плати на 35% протягом чотирьох років, і вирішили продовжити більш ніж пʼятитижневий страйк, пише Reuters. Проти угоди виступили 64% робочих.
Американська Boeing Co. є одним із найбільших у світі виробників авіаційної, космічної та військової техніки.
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Ключові факти
- Відхилення пропозиції Boeing, що відбулося після того, як 95% працівників проголосували проти першого контракту минулого місяця, відображає багаторічне невдоволення працівників і посилює фінансову кризу.
- Профспілка домагається підвищення заробітної плати на 40% та повернення пенсії із встановленими виплатами.
- Робітники заводу Boeing також висловили своє розчарування після десятиліття, коли їхні зарплати відставали від інфляції, тоді як авіавиробник витрачав десятки мільярдів доларів на викуп акцій та виплачував рекордні бонуси керівництву.
- У компанії Boeing заявили, що поки що не можуть прокоментувати результати голосування.
- Відмова робітників 23 жовтня стала другим офіційним голосуванням після того, як минулого місяця була відхилена пропозиція про підвищення заробітної плати на 25% протягом чотирьох років, що призвело до страйку.
Контекст
13 вересня понад 30 000 робітників зупинили роботу на заводах Boeing на Західному узбережжі США, зупинивши виробництво найбільш продаваних літаків 737 MAX, а також широкофюзеляжних літаків 767 і 777.
Компанія Boeing оголосила про плани скоротити 17 000 робочих місць і близька до реалізації плану із залучення до $15 млрд від інвесторів для збереження свого інвестиційного кредитного рейтингу.
Голосування відбулося того самого дня, коли Boeing повідомила про чисті збитки у розмірі $6 млрд у третьому кварталі, а керівництво виклало свій план виходу із кризи. Очікується, що припинення страйку стане першим кроком до стабілізації бізнесу, який цього року втратив $10 млрд. Компанія Boeing планує скоротити 17 000 робочих місць у найближчі місяці, намагаючись «привести склад робочої сили у відповідність до фінансової реальності».
Останній страйк робітників Boeing у 2008 році призвів до зупинки заводів на 52 дні та зниження виручки приблизно на $100 млн на день. Згідно з попередньою запискою TD Cowen, новий 50-денний страйк може коштувати Boeing $3–3,5 млрд збитків.
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