Робітники заводу Boeing відхилили пропозицію керівництва і продовжили страйк

Американська Boeing Co. є одним із найбільших у світі виробників авіаційної, космічної та військової техніки.

Робочі заводу Boeing проголосували проти угоди, яка передбачала підвищення заробітної плати на 35% протягом чотирьох років, і вирішили продовжити більш ніж пʼятитижневий страйк, пише Reuters . Проти угоди виступили 64% робочих.

Ключові факти

Відхилення пропозиції Boeing, що відбулося після того, як 95% працівників проголосували проти першого контракту минулого місяця, відображає багаторічне невдоволення працівників і посилює фінансову кризу.

Профспілка домагається підвищення заробітної плати на 40% та повернення пенсії із встановленими виплатами.

Робітники заводу Boeing також висловили своє розчарування після десятиліття, коли їхні зарплати відставали від інфляції, тоді як авіавиробник витрачав десятки мільярдів доларів на викуп акцій та виплачував рекордні бонуси керівництву.

У компанії Boeing заявили, що поки що не можуть прокоментувати результати голосування.

Відмова робітників 23 жовтня стала другим офіційним голосуванням після того, як минулого місяця була відхилена пропозиція про підвищення заробітної плати на 25% протягом чотирьох років, що призвело до страйку.

Контекст

13 вересня понад 30 000 робітників зупинили роботу на заводах Boeing на Західному узбережжі США, зупинивши виробництво найбільш продаваних літаків 737 MAX, а також широкофюзеляжних літаків 767 і 777.

Компанія Boeing оголосила про плани скоротити 17 000 робочих місць і близька до реалізації плану із залучення до $15 млрд від інвесторів для збереження свого інвестиційного кредитного рейтингу.

Голосування відбулося того самого дня, коли Boeing повідомила про чисті збитки у розмірі $6 млрд у третьому кварталі, а керівництво виклало свій план виходу із кризи. Очікується, що припинення страйку стане першим кроком до стабілізації бізнесу, який цього року втратив $10 млрд. Компанія Boeing планує скоротити 17 000 робочих місць у найближчі місяці, намагаючись «привести склад робочої сили у відповідність до фінансової реальності».

Останній страйк робітників Boeing у 2008 році призвів до зупинки заводів на 52 дні та зниження виручки приблизно на $100 млн на день. Згідно з попередньою запискою TD Cowen, новий 50-денний страйк може коштувати Boeing $3–3,5 млрд збитків.