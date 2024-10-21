Boeing предварительно договорился с профсоюзом. Забастовка, которая обходится компании в $1 млрд в месяц, может прекратиться

Американская Boeing Co. – один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники – достигла предварительного соглашения с лидерами Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM), которая может остановить продолжающуюся с 13 сентября забастовку, пишет WSJ .

Подробности

Новое предложение Boeing предполагает повышение зарплат сотрудников на 35% в течение четырех лет. Первоначально компания была готова увеличить зарплаты на 25%.

Последнее предложение, которое предполагало повышение зарплат на 30%, отвергли около 95% сотрудников Boeing, являющихся членами IAM, несмотря на то, что лидеры профсоюза рекомендовали принять его.

Профсоюз сообщил, что получил от Boeing предложение в минувшие выходные, заявив, что оно «заслуживает рассмотрения». Голосование запланировано на 23 октября.

Контекст

12 сентября рабочие завода компании Boeing впервые за 16 лет остановили работу, что парализовало производство на всем хабе коммерческих самолетов авиапроизводителя в Сиэтле. Члены профсоюза отклонили предложение руководства о повышении зарплат на четверть и проголосовали за забастовку.

Забастовка стоит Boeing около $1 млрд в месяц. Компания уже сообщила о планах уволить до 10% сотрудников, ухудшила прогноз финпоказателей и анонсировала привлечение капитала на $25 млрд.

Последняя забастовка рабочих Boeing в 2008 году привела к остановке заводов на 52 дня и снижению выручки примерно на $100 млн в день.

Согласно предварительной записке TD Cowen, новая 50-дневная забастовка может стоить Boeing $3–3,5 млрд убытков.

Если забастовка будет длиться долго, она окажет негативное влияние не только на финансовое положение Boeing, но и на авиакомпании, зависящие от самолетов этого производителя, а также от поставщиков, производящих детали и компоненты для его самолетов.

S&P Global Ratings заявило, что длительная забастовка может задержать восстановление авиапроизводителя и нанести ущерб его общему рейтингу.