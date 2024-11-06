«Яма» будет готова к лету. Игорь Мазепа анонсировал масштабную перестройку столичной автостанции, в которую инвестировал Concorde Capital

Масштабная реконструкция автостанции «Киев» (более известной как «Яма»), расположенной возле Центрального железнодорожного вокзала, начнется в декабре и должна завершиться к началу лета, сообщил основатель и CEO Concorde Capital Игорь Мазепа в эфире « Business Breakfast с Владимиром Федориным ».

Ключевые факты

«Мы уже многое сделали. Работа кипит», – сообщил бизнесмен. По его словам, в декабре должен стартовать масштабный проект перестройки вокзала, и уже к началу летнего сезона, согласно планам компании, он должен приобрести «приличный вид».

Мазепа сообщил, что Concorde Capital начал инвестировать в сервис по электронной продаже билетов, но деталей не предоставил. «С оптимизмом смотрю на этот проект», – отметил предприниматель.

Контекст

Инвестиционная компания Concorde Capital Игоря Мазепы начала инвестировать в рынок перевозок, начав с реконструкции автостанции «Киев» (более известной как «Яма») в апреле 2024 года.

Тогда Мазепа назвал состояние автостанции «ужасным» и отметил, что реконструкция нуждается в значительных вложениях – от 50 млн грн до 70 млн грн.

Реконструкцию планируется проводить в два этапа. На первом предусмотрено разграничение движения автобусов и автомобилей, на втором – строительство здания автостанции.

Ожидается, что будет зона ожидания, фудкорт, зона повышенного комфорта, детская комната, медпункт и коммерческие помещения.

В августе 2023 года Мининфраструктуры анонсировало реформирование отрасли международных пассажирских перевозок. Решением профильной комиссии закрыто 280 международных автомобильных маршрутов.