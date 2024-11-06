«Яма» буде готова до літа. Ігор Мазепа анонсував масштабну перебудову столичної автостанції, в яку інвестував Concorde Capital

Масштабна реконструкція автостанції «Київ» (більш відомої як «Яма»), розташованої біля Центрального залізничного вокзалу, розпочнеться в грудні та має завершитися до початку літа, повідомив засновник і CEO Concorde Capital Ігор Мазепа в етері «Business Breakfast із Володимиром Федоріним».
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Ключові факти
- «Ми вже багато що зробили. Робота кипить», – повідомив бізнесмен. За його словами, у грудні має стартувати масштабний проєкт перебудови вокзалу, і вже до початку літнього сезону, згідно з планами компанії, він має набути «пристойного вигляду».
- Мазепа повідомив, що Concorde Capital почав інвестувати в сервіс із електронного продажу квитків, але деталей не надав. «З оптимізмом дивлюся на цей проєкт», – зазначив підприємиць.
Контекст
Інвестиційна компанія Concorde Capital Ігоря Мазепи почала інвестувати у ринок перевезень, розпочавши з реконструкції автостанції «Київ» (більш відомої як «Яма») у квітні 2024-го.
Тоді Мазепа назвав стан автостанції «жахливим» і зазначив, що реконструкція потребує значних вкладень – від 50 млн грн до 70 млн грн.
Реконструкцію планують проводити у два етапи. На першому передбачено розмежування руху автобусів та автомобілів, на другому – спорудження будівлі автостанції.
Очікується, що там буде зона очікування, фудкорт, зона підвищеного комфорту, дитяча кімната, медпункт і комерційні приміщення.
У серпні 2023 року Мінінфраструктури анонсувало реформування галузі міжнародних пасажирських перевезень. Рішенням профільної комісії закрито 280 міжнародних автомобільних маршрутів.
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