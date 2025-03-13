Семья Трампа ведет переговоры о покупке доли в американском подразделении Binance – WSJ

Представители семьи президента Трампа ведут переговоры о приобретении доли в американском подразделении криптовалютной биржи Binance. Об этом 13 марта пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Подробности

Переговоры между сторонами стартовали в прошлом году, когда Binance обратилась к близкому окружению Трампа с предложением заключить бизнес-соглашение с его семьей. Цель – вернуть компанию на американский рынок, пишет WSJ.

Пока неясно, как именно семья Трампа может получить долю в Binance.US и будет ли это связано с возможным помилованием Чжао. Среди вариантов – прямое приобретение доли семьей или сделка через их криптовалютный проект World Liberty Financial, запущенный в сентябре, отмечает WSJ.

Отмечается, что к переговорам присоединился Стив Виткофф – давний друг Трампа, который сейчас является ключевым переговорщиком администрации по Ближнему Востоку и войне в Украине.

Эксперты отмечают, что бизнес-сотрудничество с лицом, имеющим судимость и ищущим помилования от администрации Трампа, стало бы уникальным случаем переплетения правительственных и личных интересов. К тому же доля в Binance.US значительно расширила криптовалютные амбиции семьи Трампа, особенно на фоне его указов, поддерживающих эту индустрию.

Для Binance помилование Чжао открыло бы двери для возвращения в США и упростило бы работу за рубежом. По словам экспертов, сделка стала бы возможностью для возрождения Binance.US – потенциального конкурента Coinbase на набирающем обороты американском крипторынке благодаря ослаблению регуляторного давления при новой администрации.

Контекст

В 2023 году Министерство юстиции США обвинило Чанпена Чжао и Binance в систематическом нарушении правил комплаенса. Это позволило компании провести транзакции почти на $900 млн в обход американских санкций против Ирана и перевести миллионы долларов в криптовалюте между биржей и российским даркнет-рынком Hydra.

В конце ноября 2023 года Binance получила рекордный штраф в $4,3 млрд от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Министерства финансов и Минюста США. После продолжительного расследования Чжао признал вину в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и содействии обходу санкций.

Он ушел в отставку с поста руководителя как главной компании Binance, так и ее американского подразделения Binance.US. Наказание для биржи включало уголовный штраф в $1,81 млрд и компенсацию в размере $2,51 млрд.

До оглашения приговора Чжао был отпущен под залог в $175 млн, но ему запретили покидать территорию США.

В мае 2024 года Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы.