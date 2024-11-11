Обанкротившаяся криптобиржа FTX подала в суд на Binance с требованием вернуть ей $1,8 млрд

Управляющие биржи-банкрота FTX подали иск против крупнейшей криптобиржи Binance и ее бывшего гендиректора Чанпена Чжао, требуя вернуть почти $1,8 млрд. Эта сумма, по утверждению истца, была незаконно перечислена Сэмом Бэнкманом-Фридом в 2021 году, пишет Bloomberg.
Крах FTX, ставший самым большим потрясением для крипторынка, нанес огромный ущерб инвесторам и подорвал доверие к инвестициям в криптовалюту.
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Подробности
- Binance, Чжао и другие руководители биржи получили $1,8 млрд в рамках соглашения о выкупе акций в июле 2021 года, заявила FTX. Тогда они продали доли в размере около 20% в международном подразделении FTX и 18,4% в американской структуре компании.
- Оплата за выкуп акций производилась токенами FTX (FTT) и монетами Binance (BNB и BUSD) общей стоимостью $1,76 млрд на момент сделки. В иске утверждается, что FTX и связанный с ней фонд Alameda Research, «возможно, были неплатежеспособными с самого начала и точно имели отрицательный баланс в начале 2021 года».
- FTX называет сделку мошеннической и хочет вернуть токены для пополнения конкурсной массы. По ее мнению, транзакция не должна была состояться.
- FTX также обвиняет Чжао в публикации «ложных и обманчивых твитов» в преддверии крушения биржи. В частности, его сообщение от 6 ноября 2022 года о намерении Binance продать токены FTT стоимостью $529 млн спровоцировало массовый отток средств с платформы.
- Представитель Binance назвал претензии безосновательными и заявил о готовности защищать свою позицию в суде.
- Иск против Binance один из многих поданных FTX против бывших инвесторов, партнеров и клиентов в суде штата Делавер. Среди других ответчиков – экс-сотрудник Белого дома Энтони Скарамуччи, криптобиржа Crypto.com и политические организации, включая основанную Марком Цукербергом FWD.US.
Контекст
Криптобиржа FTX была основана Бэнкманом-Фридом в 2019 году. В начале 2022-го она оценивалась в $32 млрд.
FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бэнкман-Фрид ушел с должности гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 года, когда его компании не удалось обеспечить спасение после значительного недельного дефицита ликвидности. FTX в тот же день перечислила миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.
13 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов.
Технический директор FTX Гэри Ван и глава Alameda Research Кэролайн Эллисон признали вину в мошенничестве и выразили готовность сотрудничать со следствием.
Основатель FTX не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. В конце февраля Бенкману-Фриду выдвинули четыре дополнительных обвинения. В общей сложности их уже 12. Он освобожден под рекордный залог в $250 млн.
В марте Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения за кражу $8 млрд у клиентов биржи FTX.
В октябре этого года FTX получила разрешение на выплату $12,6 млрд клиентам, чьи активы были заблокированы после банкротства компании в 2022 году. Таким образом акционеры FTX могут вернуть часть арестованных активов в размере $1 млрд. Судья по делам о банкротстве США Джон Дорси одобрил выплаты пострадавшим клиентам FTX после предложения, сформулированного управляющими биржи, писал Boomberg.
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