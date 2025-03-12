Binance привлекла $2 млрд на развитие DeFi от инвесткомпании MGX из Абу-Даби

Криптовалютная биржа Binance 12 марта объявила о привлечении $2 млрд инвестиций от компании MGX из Абу-Даби, специализирующейся на искусственном интеллекте и передовых технологиях. Об этом говорится в пресс-релизе криптобиржи.

Подробности

Это первая институциональная инвестиция в истории Binance и крупнейшая сделка в криптоиндустрии, полностью оплаченная стейблкоинами, сообщила криптобиржа.

В рамках соглашения MGX получила миноритарную долю в Binance, что позволяет ей расширить деятельность в сфере цифровых активов.

Инвестиция направлена ​​на развитие децентрализованных финансов (DeFi), токенизированной экономики и ИИ-решений на основе блокчейна, отмечается в пресс-релизе.

По словам CEO MGX Ахмеда Яхии, соглашение поддерживает будущее цифровых финансов и рост институционального интереса к криптовалютам.

CEO Binance Ричард Тенг добавил, что сотрудничество будет способствовать инновациям и развитию экосистемы, основанной на безопасности и регуляторной прозрачности.

Контекст

MGX – инвестиционная компания, специализирующаяся на развитии и внедрении искусственного интеллекта и передовых технологий через стратегические партнерства в ОАЭ и на глобальном уровне. MGX инвестирует в сферы, где искусственный интеллект оказывает влияние на экономику, включая полупроводниковые технологии, инфраструктуру, программное обеспечение, биотехнологии и физический ИИ.

Binance обслуживает более 260 млн пользователей в более чем 100 странах, совокупный торговый объем платформы превысил $100 трлн. В компании работает 5000 человек, из которых более 1000 базируются в ОАЭ.