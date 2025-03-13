Родина Трампа веде переговори про купівлю частки в американському підрозділі Binance – WSJ

Представники родини президента Трампа ведуть переговори про придбання частки в американському підрозділі криптовалютної біржі Binance. Про це 13 березня пише The Wall Street Journal посилаючись на джерела.
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Деталі
- Переговори між сторонами стартували минулого року, коли Binance звернулася до близького оточення Трампа з пропозицією укласти бізнесову угоду з його родиною. Мета – повернути компанію на американський ринок, пише WSJ.
- Поки що неясно, як саме родина Трампа може отримати частку в Binance.US і чи буде це пов’язано з можливим помилуванням Чжао. Серед варіантів – пряме придбання частки родиною або угода через їхній криптовалютний проєкт World Liberty Financial, запущений у вересні, зазначає WSJ.
- Зазначається, що до переговорів долучився Стів Віткофф – давній друг Трампа, який зараз є ключовим переговірником адміністрації з питань Близького Сходу та війни в Україні.
- Експерти зазначають, що бізнесова співпраця з особою, яка має судимість і шукає помилування від адміністрації Трампа, стала б унікальним випадком переплетіння урядових і особистих інтересів. До того ж частка в Binance.US значно розширила б криптовалютні амбіції родини Трампа, особливо на тлі його указів, які підтримують цю індустрію.
- Для Binance помилування Чжао відкрило б двері для повернення в США та спростило б роботу за кордоном. За словами експертів, угода стала б можливістю для відродження Binance.US – потенційного конкурента Coinbase на американському крипторинку, який набирає обертів завдяки послабленню регуляторного тиску за нової адміністрації.
Контекст
У 2023 році Міністерство юстиції США звинуватило Чанпена Чжао та Binance у систематичному порушенні правил комплаєнсу. Це дозволило компанії провести транзакції на майже $900 млн в обхід американських санкцій проти Ірану та переказати мільйони доларів у криптовалюті між біржею та російським даркнет-ринком Hydra.
Наприкінці листопада 2023 року Binance отримала рекордний штраф у $4,3 млрд від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), Міністерства фінансів і Мін’юсту США. Після тривалого розслідування Чжао визнав провину у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей та сприянні обходу санкцій.
Він пішов у відставку з посади керівника як головної компанії Binance, так і її американського підрозділу Binance.US. Покарання для біржі включало кримінальний штраф у $1,81 млрд і компенсацію в розмірі $2,51 млрд.
До оголошення вироку Чжао відпустили під заставу в $175 млн, але заборонили покидати територію США.
У травні 2024 року Чжао засудили до чотирьох місяців в’язниці.
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