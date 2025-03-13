Родина Трампа веде переговори про купівлю частки в американському підрозділі Binance – WSJ

Представники родини президента Трампа ведуть переговори про придбання частки в американському підрозділі криптовалютної біржі Binance. Про це 13 березня пише The Wall Street Journal посилаючись на джерела.

Деталі

Переговори між сторонами стартували минулого року, коли Binance звернулася до близького оточення Трампа з пропозицією укласти бізнесову угоду з його родиною. Мета – повернути компанію на американський ринок, пише WSJ.

Поки що неясно, як саме родина Трампа може отримати частку в Binance.US і чи буде це пов’язано з можливим помилуванням Чжао. Серед варіантів – пряме придбання частки родиною або угода через їхній криптовалютний проєкт World Liberty Financial, запущений у вересні, зазначає WSJ.

Зазначається, що до переговорів долучився Стів Віткофф – давній друг Трампа, який зараз є ключовим переговірником адміністрації з питань Близького Сходу та війни в Україні.

Експерти зазначають, що бізнесова співпраця з особою, яка має судимість і шукає помилування від адміністрації Трампа, стала б унікальним випадком переплетіння урядових і особистих інтересів. До того ж частка в Binance.US значно розширила б криптовалютні амбіції родини Трампа, особливо на тлі його указів, які підтримують цю індустрію.

Для Binance помилування Чжао відкрило б двері для повернення в США та спростило б роботу за кордоном. За словами експертів, угода стала б можливістю для відродження Binance.US – потенційного конкурента Coinbase на американському крипторинку, який набирає обертів завдяки послабленню регуляторного тиску за нової адміністрації.

Контекст

У 2023 році Міністерство юстиції США звинуватило Чанпена Чжао та Binance у систематичному порушенні правил комплаєнсу. Це дозволило компанії провести транзакції на майже $900 млн в обхід американських санкцій проти Ірану та переказати мільйони доларів у криптовалюті між біржею та російським даркнет-ринком Hydra.

Наприкінці листопада 2023 року Binance отримала рекордний штраф у $4,3 млрд від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), Міністерства фінансів і Мін’юсту США. Після тривалого розслідування Чжао визнав провину у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей та сприянні обходу санкцій.

Він пішов у відставку з посади керівника як головної компанії Binance, так і її американського підрозділу Binance.US. Покарання для біржі включало кримінальний штраф у $1,81 млрд і компенсацію в розмірі $2,51 млрд.

До оголошення вироку Чжао відпустили під заставу в $175 млн, але заборонили покидати територію США.

У травні 2024 року Чжао засудили до чотирьох місяців в’язниці.