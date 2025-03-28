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Россия активно использует искусственный интеллект для рассылки фишинга и «отравляет» данные для ИИ-моделей – гендиректор «Cisco Украина»

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Российские киберпреступники активно используют искусственный интеллект для написания и рассылки фишинговых писем на украинском языке. Об этом сказал СЕО «Cisco Украина» Сергей Мартынчук во время выступления на конференции AI Day от Forbes Ukraine.

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Ключевые данные

  • «С помощью ИИ они создают письма на красивом украинском языке, на которые многие кликают», – сказал Мартынчук.
  • По словам СЕО «Cisco Украина», россияне смогли «отравить» большие ИИ-модели, массово создавая англоязычные сайты с российской пропагандой. «Эти модели «съели» созданную россиянами информацию, и теперь выдают российскую пропаганду за правду», – добавил он.

Контекст

В июне 2024 года компания Cisco запустила фонд стоимостью $1 млрд для инвестиций в стартапы в области искусственного интеллекта, писал Reuters.

В начале 2024 компании Cisco Systems Inc. и Nvidia Corp. объявили о партнерстве, они будут вместе предлагать оборудование и ПО для разработки ИИ-моделей. По словам генерального директора Cisco Чака Роббинса, партнерство с Nvidia предоставит предприятиям технологии и опыт, необходимые для развертывания решений искусственного интеллекта в больших масштабах.

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