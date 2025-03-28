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Украина хочет войти в топ-3 стран по развитию и внедрению ИИ-решений – Chief AI Officer Минцифры Даниил Цвок

Forbes

1 хв читання

Украина хочет войти в топ-3 стран по развитию и внедрению ИИ-решений. Об этом во время AI Day от Forbes Ukraine сказал Chief AI Officer Минцифры Даниил Цвок.

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Подробности

  • Украина занимает 63-е место в мире в рейтинге стран по степени готовности к внедрению искусственного интеллекта, говорит Даниил Цвок.
  • «Хотим войти в топ-3, в том числе с помощью бизнеса», – говорит Цвок.
  • Сейчас AI-команда Минцифры разрабатывает шесть продуктов в сфере ИИ.

Контекст

Даниил Цвок с февраля 2025 года занял должность Chief AI Officer Минцифры и руководитель WINWIN AI Center of Excellence при Минцифры.

Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал документ на 45 страниц с рекомендациями для госслужащих, как использовать искусственный интеллект.

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