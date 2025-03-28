Украина хочет войти в топ-3 стран по развитию и внедрению ИИ-решений – Chief AI Officer Минцифры Даниил Цвок

Украина хочет войти в топ-3 стран по развитию и внедрению ИИ-решений. Об этом во время AI Day от Forbes Ukraine сказал Chief AI Officer Минцифры Даниил Цвок.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Подробности
- Украина занимает 63-е место в мире в рейтинге стран по степени готовности к внедрению искусственного интеллекта, говорит Даниил Цвок.
- «Хотим войти в топ-3, в том числе с помощью бизнеса», – говорит Цвок.
- Сейчас AI-команда Минцифры разрабатывает шесть продуктов в сфере ИИ.
Контекст
Даниил Цвок с февраля 2025 года занял должность Chief AI Officer Минцифры и руководитель WINWIN AI Center of Excellence при Минцифры.
Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал документ на 45 страниц с рекомендациями для госслужащих, как использовать искусственный интеллект.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.