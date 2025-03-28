Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Сотрудники Netpeak Group сгенерировали несколько тысяч практических кейсов использования ИИ – основатель Netpeak Group Бородатюк

Forbes

1 хв читання

Сотрудники Netpeak Group сгенерировали несколько тысяч практических кейсов использования искусственного интеллекта в своей работе за последние два года. Об этом сообщил основатель Netpeak Group Артем Бородатюк на конференции AI Day от Forbes Ukraine.

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

Подробности

  • Netpeak Group создает комьюнити, чтобы привлечь команду к использованию ИИ, чтобы облегчить рабочие процессы и снизить нагрузку на работников.
  • «В компании сформировалось активное коммьюнити, где специалисты делятся опытом: одни создают видео, другие разрабатывают стратегии», – говорит Артем Бородатюк.
  • По словам Бородатюка, молодые специалисты адаптируются к этим изменениям быстрее всех.
  • Netpeak Group также ввела новый подход к собеседованиям: с согласия кандидатов интервью записывают на видео, а затем анализируют использованные слова для оценки их навыков.

Контекст

Netpeak Group объединяет 24 компании, среди которых разработка мобильных приложений, онлайн-университет, агентства диджитал-маркетинга и т.д. Продуктами пользуются государственный ПриватБанк, сервис поиска работы Work.ua, ритейлер «Эпицентр» и доска объявлений OLX. Компания также оказалась среди лидеров по найму – с марта 2023-го команда выросла более чем на 17%. Выручка в 2023-м – $70 млн, по подсчетам Forbes. Оценка – от $200 млн.

IT-холдинг активно делегирует искусственному интеллекту некоторые процессы найма сотрудников.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні