Сотрудники Netpeak Group сгенерировали несколько тысяч практических кейсов использования ИИ – основатель Netpeak Group Бородатюк

Сотрудники Netpeak Group сгенерировали несколько тысяч практических кейсов использования искусственного интеллекта в своей работе за последние два года. Об этом сообщил основатель Netpeak Group Артем Бородатюк на конференции AI Day от Forbes Ukraine.

Подробности

Netpeak Group создает комьюнити, чтобы привлечь команду к использованию ИИ, чтобы облегчить рабочие процессы и снизить нагрузку на работников.

«В компании сформировалось активное коммьюнити, где специалисты делятся опытом: одни создают видео, другие разрабатывают стратегии», – говорит Артем Бородатюк.

По словам Бородатюка, молодые специалисты адаптируются к этим изменениям быстрее всех.

Netpeak Group также ввела новый подход к собеседованиям: с согласия кандидатов интервью записывают на видео, а затем анализируют использованные слова для оценки их навыков.

Контекст

Netpeak Group объединяет 24 компании, среди которых разработка мобильных приложений, онлайн-университет, агентства диджитал-маркетинга и т.д. Продуктами пользуются государственный ПриватБанк, сервис поиска работы Work.ua, ритейлер «Эпицентр» и доска объявлений OLX. Компания также оказалась среди лидеров по найму – с марта 2023-го команда выросла более чем на 17%. Выручка в 2023-м – $70 млн, по подсчетам Forbes. Оценка – от $200 млн.

IT-холдинг активно делегирует искусственному интеллекту некоторые процессы найма сотрудников.